Négy év felfüggesztett börtönt kapott az újpestiek korábbi kedvence

Négy hónap börtönbüntetésre ítélték az AS híradása szerint Spanyolországban Enis Bardhit, és emellett még 1920 euró pénzbüntetést is be kell fizetnie. A Levante észak-macedón középpályása, aki 2014 és 2017 között az Újpest színeiben 79 mérkőzésen 20 gólt szerzett, azért került ilyen szorult helyzetbe, mert hamis jogosítvánnyal vezetett Valenciában. A helyzete annyiban könnyebb, mint az első ránézésre tűnik, hogy a bíró két évre felfüggesztette a büntetést, azzal a feltétellel, hogy ebben az időszakban nem követ el újabb bűncselekményt.

Az ítélet indoklása szerint Bardhit 2021. április 5-én 12.30-kor tartóztatták fel a helyi rendőrök az Avenida Hermanos Machadón, a Ciutat de Valencia stadion közelében. A rendőrök megállapították, a középpályás úgy vezetett, hogy soha nem szerzett vezetői engedélyt, amivel a vádlott „teljes mértékben tisztában volt”, írta a bíró, azaz tettét súlyosbította, hogy tudatosan követte el. Ráadásul, amikor a rendőrség felszólította, hogy mutassa meg a jogosítványát, egy Észak- Macedóniában készült vezetői engedélyt adott át, amelyen hamis név szerepelt.

Az ügyész hat hónap börtönbüntetést és 12 hónap pénzbüntetést kért Bardhira, utóbbit napi 8 euróval számítva. A futballista a szóbeli meghallgatásán elismerte a tettét, megbánást tanúsított, ezért a bíró végül a büntetést négy hónap börtönben és nyolc hónap pénzbüntetésben szabta meg, és beleegyezett, hogy a szabadságvesztés végrehajtását két évre felfüggeszti.

Borítókép: Enis Bardhi nagyot hibázott (Fotó: David Aliaga/NurPhoto)