Nyulának köszönhetőn mehet a vb-re, jár neki egy korsó sör

Vindics Balázs, az UTE középtávfutója hálás is a segítőtársának, a gödöllői Pápai Mártonnak, aki 450 méterig pontosan olyan tempót diktált, amire szüksége volt a hosszú hajrá megnyitása előtt. A 27 esztendős győztes nem először dolgozott össze a nála egy évvel fiatalabb Pápaival, akivel a szabályok adta lehetőséggel élve felváltva segítik egymást céljaik elérésében.

– Legkevesebb egy korsó sörrel jövök Marcinak, de ő is nekem, mert nemrégiben én futottam iramot neki, így tudta megjavítani az 1500 méteren az egyéni csúcsát –nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Vindics Balázs, aki két éve februárban Korányi Balázs 21 éves fedettpályás rekordját megdöntve lett az országos csúcs gazdája. – Segítségadásból amúgy idén kettő-kettőre állunk, de ha úgy adódik, mind a ketten készek vagyunk a jövőben is egymás útját egyengetni, mert erről is szól az atlétabarátság.

Vindics Balázs számára leírhatatlan öröm, hogy sportpályafutása első világbajnokságára készülhet fel, amelynek ráadásul egy olyan város ad otthont, amelyhez szép emlékek fűzik.

– Még csak 22 éves voltam, és a mostaninál jóval tapasztalatlanabb futó, amikor a belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságon a 14. helyen végeztem. Időközben egyre stabilabb lettem, ahhoz viszont még rengeteget kell edzeni, és az erőmmel is jobban gazdálkodni, hogy a 800 méter nagyágyúihoz „látótávolságba” kerülhessek. Az atlétika a foglalkozásom, nem lehet más a célom, hogy abból igyekezzek a lehető legtöbbet kihozni. Vártam már egy olyan impulzusra, mint amilyen most a világbajnoki indulás lehetőségének megszerzése, ebből lehet csak igazán motivációs energiákat kinyerni.

Vindics Balázs szabadtéren és fedettpályán is 2020-ban javította meg az egyéni csúcsát, amelyhez olyan kiváló edző segítette hozzá, mint Zemen János, akit az atlétikáért végzett magas színvonalú és odaadó munkájáért tavaly a Magyar Atlétikai Szövetség ezüst fokozatú díjjal tüntetett ki. Hetvenegy esztendős mestere a hetvenes években ért pályafutása csúcsára, az 1500 méteren fedettpályás Európa-bajnoki harmadik helyet ért el, ugyanezen a távon a montreali olimpián a döntőbe is beverekedte magát. Hasonló bravúrral magyar középtávfutó az óta sem szolgált.

– A mesteremmel együtt próbáljuk úgy alakítani a formámat, hogy a belgrádi világbajnokságon is kellemes meglepetést okozhassak, bár tudom, hogy ott sokkal magasabban áll majd a mérce előttem, mint a hazai versenyeken, magyar ellenfelekkel csatázva. Szabadtéren az 1:46,18 perces egyéni csúcsom megjavítása a célom, amire nagy szükség lesz, hiszen az augusztusi müncheni Európa-bajnokságra csak az 1:45,90 perces nevezési szintet megfutva juthatok el, esetleg a ranglistán elfoglalt helyemmel is.

A fedett pályás magyar csúcstartónak már a hét végén is ki kell tennie magáért a Nyíregyházán megrendezésre kerülő fedett pályás országos bajnokságon, ahol arra is ügyelnie kell, hogy világbajnoki résztvevőként nehogy meglepjék az ellenfelei.

– A második tesztversenyen már kipróbáltam a Nyíregyházi Atlétikai Centrum pályáját, gyorsnak találtam, de furcsa volt, hogy a kanyarokat nem dobogóra építették, hanem az annál sokkal szilárdabb betonra. Tizennégy éven át szinte minden hazai fedett pályás versenyemet a SYMA-csarnokban, ahogy újabban neveik, a BOK-csarnok futókörében vívtam meg, van bennem egy kis nosztalgia, de az új kihívásra is nyitott vagyok. Nem tagadom, bajnokként szeretnék hazatérni Nyíregyházáról, most nem az elért idő számít majd, hanem a helyezés – mondta befejezésül az UTE atlétája.

Borítókép: Vindics Balázs meglepetést okozna a belgrádi fedett pályás világbajnokságon (Forrás: Atletika.hu)