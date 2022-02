Uzuni: Visszatérek a Ferencvárosba, ezt most megígérem

– Pénteken hívott a menedzserem, hogy egy spanyol klub ajánlatot tett értem. Innentől gyorsan történt minden, aznap délután a Ferencvárosnál is ez volt már a téma, vasárnap pedig már úton voltam Granada felé – beszélt a szerződése közvetlen előzményéről Myrto Uzuni a Nemzeti Sportnak. – Utólag tudtam meg, fél éve figyelnek, többször is jártak a mérkőzésünkön, nem zsákbamacskát vettek. Tudták, ki vagyok, mi jellemző rám, mit várhatnak tőlem. Persze az átigazoláshoz kellett az is, hogy fantasztikus fél évet tudhatok magam mögött, harminc tétmérkőzésen huszonegy gólt szereztem. Jól érzem magam a bőrömben, ezt alighanem a Granada megfigyelői is látták.

Az albán csatárnak nem is volt ideje elbúcsúzni a társaitól, de mint mondta, mindannyian gratuláltak neki üzenetet küldve.

– Az is vicces, hogy a következő válogatott meccsemet az albán válogatott tagjaként márciusban éppen Spanyolországban játszhatom. Ahogy néztem a versenynaptárt, azt követően lesz egy-két szabadnapom, akkor elrepülök Magyarországra, hogy mindenkitől személyesen búcsúzzak el a Népligetben.

Uzuni amondó, elsősorban annak köszönheti a Granada ajánlatát, hogy Magyarországra érkezése első napjától pontosan tudta, miért jött, mit szeretne elérni, hová szeretne eljutni.

– Nem viccből mondom, amikor első nap beléptem a népligeti centrumba, tudtam, mit szeretnék elérni. Sokszor edzések után is kint maradtam, pluszmunkát végeztem, tisztában voltam vele, a siker rengeteg lemondással jár. Nem a legszórakoztatóbb program délutánonként odahaza pihenni, de pontosan tudtam, ahhoz, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljek, sok pihenésre van szükségem. A kulcs a céltudatosság, ezért mondom, hogy a mentalitáson múlik minden.

Uzuni beszélt arról is, hogy nagyon jól érezte magát Budapesten, a Ferencvárosnál:

– Tizenkilenc hónapot töltöttem Budapesten, az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam. A klubnál azonnal éreztették velem, mennyire fontos láncszem vagyok, a csapattársaim közül néhánnyal életre szóló barátságot kötöttem. A Fradi-szurkolókról külön is szót kell ejtenem, egyszerűen fantasztikusak. Most is itt cseng a fülemben, amikor a nevemet éneklik. Óriási köszönettel tartozom nekik.

Úgy érzem, a búcsú nem végleges. Egyszer visszatérek a Ferencvárosba. Sőt, ezt most meg is ígérem!

Borítókép: Myrto Uzunin jól áll a Granada meze is (Fotó: Granada)