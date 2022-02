Vb-selejtezők: teljes az egység, a csehek is csatlakoztak

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozata a tervek szerint márciusban zárul. Három kvótáért tizenkét csapat maradt versenyben, amelyek három ágon küzdenének meg, elődöntő-döntő lebonyolítással.

Az egyik ág sorsa azonban lóg a levegőben, mivel a lengyelek és a svédek után vasárnap a csehek is bejelentették: az ukrajnai katonai művelet miatt nem állnak ki Oroszország válogatottja ellen.

A labda most már a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnél (FIFA) pattog. A szervezet csütörtökön szintén elítélte az orosz katonai fellépést, ám a világbajnoki selejtezőkre nézve ekkor csak annyit közölt: az esetleges változtatásokról időben tájékoztatják az érdekelteket.

A lengyelek, a svédek és a csehek első lépésben csak azt kötötték ki, hogy Oroszország területén nem hajlandók játszani – a sorsolás az oroszoknak kedvezett, a lengyelek elleni elődöntő után a vb-szereplésről döntő mérkőzést – a svéd–cseh párharc győztese ellen – is hazai pályán játszhatták volna. Ehhez a kéréshez könnyedén hozzájárult volna a FIFA, Szíria is úgy játssza végig a selejtezősorozatot, hogy az országban uralkodó háborús helyzet miatt a papíron hazai meccseit is külföldön vívja.

A hét végi bejelentés viszont már komolyabb nyomást helyez a nemzetközi szövetségre, hiszen így a FIFA-nak kell döntenie Oroszország sorsáról. Ha a Gianni Infantino vezette szervezet versenyben tartja a szbornaját, azzal oda is ajándékozza az oroszoknak a vb-szereplés jogát az ellenfelek visszalépése miatt.

Kérdés még, hogy az oroszok esetleges kizárása esetén helyükre léphetne-e beugró, vagy a lengyelek automatikusan megnyerik az első párharcukat. Előbbi esetben Oroszország helyére három válogatott pályázhatna reálisan: az oroszok mögött csoportharmadikként zárt Szlovákia, az összes európai csoportharmadik közül legjobb mérleggel rendelkező Norvégia vagy a Nemzetek Ligája-rangsor legerősebb lemaradójaként Magyarország.

Ukrajna is érintett a vb-pótselejtezőn, ám mivel a sorsolás következtében mind a Skócia elleni elődöntőjét, mind az esetleges kijutásról döntő meccsét a walesi–osztrák párharc győztese ellen idegenben játszhatja az ukrán válogatott, ennek az ágnak a lebonyolításra várhatóan nem lesz közvetlen hatással az ukrajnai háború.

