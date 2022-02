A svédek csatlakoztak a lengyelekhez, nem állnának ki Oroszország ellen

A lengyel labdarúgó-válogatott nem áll ki az oroszok elleni világbajnoki pótselejtezőre – jelentette be szombaton a Lengyel Labdarúgó-szövetség elnöke. Ahogyan a Magyar Nemzet is megírta, a játékosok támogatják a szövetség döntését, pedig a tét igen nagy. Az eredeti tervek szerint az orosz–lengyel találkozót az európai pótselejtező keretében március 24-én rendeznék Moszkvában. Az összecsapás győztese öt nappal később játszana a B jelű ág másik párja, a svéd–cseh összecsapás továbbjutójával azért, hogy részt vehessen a Katarban november 21. és december 18. között sorra kerülő vb-n.

Ám, ha az orosz válogatott el is jutna idáig akár úgy is, hogy a lengyelek nem állnak ki ellene, a svédekkel sem játszhatnának, ugyanis a svéd szövetség is bejelentette, hogy ebben az esetben megtagadná a mérkőzést Oroszországgal, és még a mérkőzés semleges helyszínre helyezése sem lenne elég.

A Svéd Labdarúgó Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy a svéd férfiválogatott nem játszik rájátszást Oroszország ellen, ha eljut odáig, függetlenül attól, hogy hol lenne a mérkőzés – olvasható a közleményben, amelyben a testület arra kéri az FIFA-t, hogy zárja ki az orosz válogatottat a világbajnoki selejtezők rájátszásából.

A svéd szövetség elnöke, Karl-Erik Nilsson ezt fűzte hozzá a közleményhez:

– Ukrajna illegális és mélyen igazságtalan inváziója jelenleg lehetetlenné teszi az Oroszországgal folytatott futballkapcsolatokat. Ezért arra buzdítjuk a FIFA-t, hogy törölje azokat a márciusi pótelejtezőket, amelyeken Oroszország érdekelt. A FIFA döntésétől függetlenül mi márciusban biztosan nem játszunk Oroszország ellen, de nehezen hinnénk el, hogy a FIFA nem teljesíti a kérésünket. Oroszország nem csatlakozhat a futball világához, amíg ez az őrület folytatódik.

