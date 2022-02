Vlagyimir Klicsko fegyvert fog Ukrajnáért, elszabadultak az indulatok

Megjósolhatatlan, hogy hova vezet az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus, csapatösszevonásokról érkeznek a hírek a határ mindkét oldaláról. Az ukrán média pedig arról is beszámolt, hogy a korábbi profi nehézsúlyú bokszvilágbajnok, a 45 éves Vlagyimir Klicsko is jelentkezett a főváros, Kijev védelmére létrehozott önkéntes katonai egységekbe, amelyekbe tartalékosokat toboroznak.

– A motivációm a hazám, a városom, Kijev iránti szeretet, ami arra ösztönöz, hogy megvédjem a hazámat. Én pedig szeretném ösztönözni honfitársaimat, hogy kövessék a példámat – mondta Vlagyimir Klicsko.

Arról, hogy beadta a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat, bátyja, az ugyancsak korábbi nehézsúlyú világbajnok Vitalij Klicsko osztott meg egy bejegyzést a saját Instagram-oldalán. Az idősebb, ötvenesztendős fivér 2014 óta Kijev polgármestere, és ő is megjelent a toborzóirodában, hogy ellenőrizze, hogyan zajlik a konzultáció a jelentkező önkéntesekkel. Vitalij Klicsko korábban az Ukrajna 24 televíziós csatornán bejelentette, hogy ha sor kerülne rá, ő is kész fegyverrel is megvédeni Ukrajnát. Az önkéntesekből álló területvédelmi dandárok létrehozásáról Olekszij Reznikov védelmi miniszter rendelkezett, hogy kiegészítsék a reguláris haderőt.

Ahogyan arra számítani lehetett, Vlagyimir Klicsko jelentkezése a „túloldalon” indulatokat szabadított el, legalábbis az oroszbarát, szakadár és semmilyen elismertséggel nem bíró Donyecki Népköztársaságban elég hamar – amint arról a Lenta.ru orosz portál beszámolt.

– Ha Vlagyimir komolyan gondolja, hogy jelentkezik a területvédelmi egységekbe, és ez nem csak olcsó PR-fogás, akkor én a Donbassz védelmezőjeként egy igazi harcra hívom ki, egy igazi fronton, mondjuk a donyecki repülőtér környékén – üzent a Donyecki Népköztársaság egyik felderítő zászlóaljának parancsnoka. Aki a fegyverek megválasztását (!) – pisztoly, géppuska, mesterlövészpuska – Klicskóra bízta, mert az illető annyira nem bátor, hogy ringbe szálljon.

Borítókép: Vlagymir Klicsko kitöltötte a szükséges papírokat, s bátyja is jelen volt a toborzóirodában (Forrás: Instagram/vitaliyklitschko)