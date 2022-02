Willi Orbán: Borzasztó érzés volt tehetetlenül nézni

A legutóbbi négy tétmérkőzését megnyerte a három magyar válogatott labdarúgót (Gulácsi Péter, Willi Orbán, Szoboszlai Dominik) foglalkoztató, a Bundesligában hatodik helyen álló RB Leipzig. A lipcseiekre szombaton nagy rangadó vár, a Bayern Münchenhez látogatnak. Willi Orbán erről is beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

– A taktika vagy a morál változott többet Domenico Tedesco érkezése után?

– Amikor a csapat sorozatban nyer, a hangulat is automatikusan javul, ez egyértelmű. Ami a taktikát illeti, próbáljuk többet birtokolni a labdát, pozíciós játékkal akarunk érvényesülni. Igyekszünk uralni a meccset, és megfojtani az ellenfél játékát. Ősszel inkább az állandó letámadással próbálkoztunk, sokkal többet kellett védekeznünk labda nélkül, ami kevésbé vált be.

– A decemberben elküldött Jesse Marsch azt nyilatkozta, hogy a játékosok nem azt a taktikát követték, amit kért tőlük.

– Az elején mindannyian nyitottak voltunk Jesse Marsch elképzeléseire, ismertük korábbról, láttuk, milyen kiváló eredményeket ért el a Salzburggal. Ám a csalódást keltő eredmények után érthető, ha kételkedni kezd a játékos. Sem szakmailag, sem emberileg nem tudok rosszat mondani róla, nem is szeretnék, talán az időzítés volt rossz. Egyfelől egyik szakvezetőnek sem lett volna könnyű átvenni a nyáron távozó Julian Nagelsmann helyét, aki átlagon felüli edzőnek számít, az irányítása alatt rengeteget fejlődött a csapat, a játék a labdabirtoklásra épült, kerestük a kulcspasszok lehetőségét. Ezzel szemben Jesse Marsch inkább a folyamatos letámadásban hitt. Ha három-négy évvel ezelőtt veszi át az együttest, amikor még inkább ez a játék jellemzett minket, vélhetően sikeresebbek lettünk volna vele, de az előző idényhez képest túl éles volt a váltás.

– Ha a hullámzó teljesítmény nem lett volna elég, november végén többek között ön is koronavírusos lett. Mennyire viselte meg a fertőzés?

– Szerencsére enyhe tünetekkel megúsztam. Két hétre estem ki a ritmusból, ennyi idő kellett a negatív teszthez és ahhoz, hogy a vizsgálatok után az orvosok megadják a zöld jelzést. Az első edzés nem esett jól, éreztem, nem vagyok a topon, de mostanra teljesen utolértem magam. Viszont nagyon sajnálom, hogy a fontos meccseken nem segíthettem a csapatnak, borzasztó érzés volt tehetetlenül, otthonról nézni a társakat.

– Jó formában várják a Bayern elleni rangadót. Mi kell ahhoz, hogy ponttal távozzanak az Allianz Arenából?

– Ahogy a legutóbbi meccseken, ezúttal is minél többet kell birtokolnunk a labdát, és hinnünk abban, hogy pontot szerezhetünk, vagy akár nyerhetünk is Münchenben – még akkor is, ha ez pokolian nehéz feladat. Ha mindenki száz százalékot nyújt, ha egy percre sem hagy ki a koncentráció, és elég bátrak leszünk, bármi megtörténhet. Nyilván nem hátrány, hogy Alphonso Davies és Leon Goretzka vélhetően kihagyja a meccset, de így is tökéletesen kell játszanunk ahhoz, hogy kedvező eredményt érjünk el.

– Hogyan lehet megállítani Robert Lewandowskit?

– Egy az egyben lehetetlen, csapatként kell semlegesíteni. Az ilyen szintű támadókkal szemben csak egy opció van: sem területet, sem időt nem szabad neki hagyni. Illetve megint csak a labdabirtoklásra kanyarodnék vissza, elvégre ha tartjuk a labdát, neki pedig védekeznie kell, valamennyire ki tudjuk fárasztani. Egyetlen csatár sem szeret a labda után rohangálni, ez alól talán egyedül csak a mi támadónk, Yussuf Poulsen a kivétel. Ahhoz képest, hogy csatár, neki valamiért nagyon megy a labdaszerzés.

Borítókép: Willi Orbán januárban a Rostock ellen hazai pályán 2-0-ra megnyert kupamérkőzésen végig a pályán volt (Fotó: AFP/Jan Woitas)