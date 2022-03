Dárdai a népharag után bocsánatot kért, mert nevetgélt a vesztes meccsen

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Hertha labdarúgócsapatából Dárdai Márton a berlini szurkolók célkeresztjébe került azután, hogy a Bundesliga 26. fordulójában szombaton játszott Borussia Mönchengladbach–Hertha (2-0) mérkőzés alatt a kispadon látványosan nevetgélt csapattársával, Dedryck Boyatával együtt, amikor csapatuk már 1-0-s hátrányban volt. A fővárosiak éléről novemberben menesztett Dárdai Pál középső fiának nagy pechje volt, hogy ezt a jelenetet éppen elkapták a televíziós kamerák, és adásba is került...

A Hertha zsinórban ötödször kapott ki, idén még nem nyert meccset, és immár az automatikus kiesést jelentő 17. helyre csúszott vissza a tabellán – nem igazán van ok nevetgélésre a csapat háza táján. Vasárnap a Dárdai Pált váltó Tayfun Korkutot is menesztette a berlini vezetőség, és Fredi Bobic sportigazgató be is jelentette a 47 éves német–török szakember utódját, a rutinos 68 esztendős német Felix Magathot.

A Bundesliga tabelláján 17. helyezett Herthának ugyanúgy 23 pontja van, mint az osztályozót jelentő 16. pozícióban lévő VfB Stuttgartnak, a 15. Arminia Bielefeldtől pedig két ponttal van lemaradva.

Dárdai Márton belátta, hiba volt nagy jókedvet mutatni a kispadon, és az Instagram-oldalán elnézést kért a Hertha szurkolóitól.

Marton Dardai entschuldigt sich für Lacher auf der Bank https://t.co/ZDKjiMvDcL — fussballnews.tv (@TvFussballnews) March 15, 2022

– Kedves Hertha-szurkolók! Aki ismer, az tudja, hogy mindig mindent beleadtam a klubért, és természetesen továbbra is ezt fogom tenni. Tisztában vagyok a helyzetünk súlyosságával, a csapattal minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kimásszunk a gödörből. Ez az egyetlen pillanat egyáltalán nem tükrözi a jelenlegi helyzetről alkotott véleményemet. Bízom a megértésetekben – írta a német utánpótlás-válogatott védő.

A 20 éves Dárdai Márton az elmúlt idény második felében rendszeresen játszott – összesen 15 tétmérkőzésen szerepelt –, ám a őszi edzőváltás után nem igazán jutott szerephez – november 20-a óta mindössze a Bayern München ellen lépett pályára a bajnokságban; igaz, többször sérüléssel bajlódott.

Borítókép: Dárdai Márton már bánja a nevetgélését a kispadon (Forrás: Twitter/BILD Sport)