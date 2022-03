Európa nyolc legjobb csapata közé juthat U19-es labdarúgó-válogatottunk

Tímár Krisztián csapata ősszel az osztrák, a fehérorosz és az észt válogatottat megelőzve csoportja élén végzett az Eb-selejtező első felvonásán, és ezzel továbbjutott a tavaszi elitkörbe. A csapat most visszatér Győrbe, az őszi sikerek helyszínére, hogy megmérkőzzön három elitkörös ellenfelével, az izraeli, a skót és a török válogatottal. A tétmérkőzések óta öt felkészülési mérkőzést játszott a magyar csapat, az olaszok ellen novemberben egyszer nyert (3-1), egyszer vereséget szenvedett (0-1), a bosnyákokat februárban előbb 6-2-re legyőzte, majd 0-0-s döntetlent játszott a két csapat, végül az elitkörös főpróbán 3-2-re nyertünk a dánok ellen Spanyolországban.

Az elitkör első mérkőzését szerdán 19.30-kor játssza le együttesünk az ETO Parkban, az ellenfél Izrael válogatottja lesz, amely ősszel Moldovát és Ciprust legyőzve, a hollandok mögött a második helyen végezve harcolta ki a továbbjutást.

– Az elitkörös torna tétje óriási, hiszen tornagyőzelem esetén bejuthatunk Európa nyolc legjobb csapata közé, ami az aktuális ellenfelektől függetlenül hatalmas bravúr lenne egy magyar U19-es válogatottól – nyilatkozta Tímár Krisztián a Magyar Labdarúgó-szövetség honlapján. – Az elitkörben már minden csapat nagyon erős, ráadásul egy rendkívül kiegyensúlyozott csoportba kerültünk. Akár egyetlen gyengébb meccs is a továbbjutásába kerülhet bármelyik válogatottnak, ezért kulcsfontosságú, hogy végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtsunk a tornán. Úgy érzem, a török, az izraeli és a magyar válogatott között szinte semmilyen különbség nincs a csapatok erősségét tekintve, kizárólag az aktuális forma, a pillanatnyi teljesítmény és a játékosok sikeréhsége, motiváltsága fogja eldönteni az eredményeket a pályán. Az eddigiekben a legnagyobb erényünk az volt, hogy minden ellenfelünkre sikerült ráerőltetnünk az akaratunkat: letámadásra építő, kezdeményező, megalkuvást nélküli támadófutballt játszottunk még a legerősebb riválisok ellen is. Abban bízom, hogy ezt az erősségünket az elitkörös mérkőzéseken is ki tudjuk domborítani.

A válogatott keret itthon játszó tagjai múlt héten már együtt készültek Telkiben, a hét elején csatlakoztak hozzájuk a külföldi kerettagok, így az első meccset megelőző napokban, hétfőn és kedden már teljes létszámban készült a csapat.

A magyar válogatott elitkörös kerete:

Kapusok: Senkó Zsombor (Juventus), Molnár Zsombor (Vasas)

Védők: Szujó Attila (DVSC), Csinger Márk (SPAL), Alaxai Áron (Puskás Akadémia), Török Kevin (Lecce), Debreceni Ákos (Szeged)

Középpályások: Kovács Mátyás (MTK Budapest), Horváth Artúr (MTK Budapest), Bényei Ágoston (DVSC), Benczenleitner Barna (Honvéd-MFA), Kerezsi Zalán (Honvéd-MFA), Lucas Mario Simut (Haladás), Nagy Olivér (Soroksár), Biben Barnabás (Szentlőrinc), Sztojka Dominik (Vasas)

Támadók: Horváth Rajmund (Haladás), Gera Zalán (FTC), Németh Dániel (Lendava), Vancsa Zalán (MTK Budapest)

A torna programja:

2022. 03. 23., 16.00: Törökország–Skócia, Gyirmót, Alcufer Stadion

2022. 03. 23., 19.30: Izrael–Magyarország, Győr, ETO Stadion

2022. 03. 26., 16.00: Törökország–Izrael, Győr, ETO Stadion

2022. 03. 26., 19.45: Magyarország–Skócia, Gyirmót, Alcufer Stadion

2022. 03. 29., 18.00: Magyarország–Törökország, Győr, ETO Stadion

2022. 03. 29., 18.00: Skócia–Törökország, Gyirmót, Alcufer Stadion

Borítókép: Nagy lehetőség előtt a magyar fiatalok (Forrás: Mlsz.hu)