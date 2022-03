Koeman: Valami bűzlik Lionel Messi távozása körül

Ronald Koeman játékosként népszerű volt Barcelonában, azonban vezetőedzőként csak egy kurta, felednivaló időszak jutott neki a csapat élén. Mindössze hatvanhét tétmeccsre vezette ki a tanítványait, majd 2021 októberében leváltották, és a közönségkedvenc Xavi Hernándezt nevezték ki a helyére.

Az 58 éves szakember a menesztése óta nyalogatta a sebeit, de most megszólalt. A holland Algemeen Dagblad lapnak mondta el a saját verzióját arról, mi történt vele a katalán klubnál. Azt is hozzátette, egyelőre kerülni fogja a Barca stadionját.

– Egy darabig még nem fognak a Camp Nouban látni, képtelen lennék odamenni. Amíg a mostani elnök a helyén van, nem tudok úgy tenni, mintha semmi sem történt volna – nyilatkozta Koeman, akit még most is frusztrálnak az átélt események. – Nekem nem adtak annyi időt a bizonyításra, mint az új edzőnek, Xavinak. Ez még mindig fájdalmas. Sok sérült játékossal kellett együtt dolgoznom. Pedri azóta már felépült, Ousmane Dembele is visszatért – láthatják, hogy minden kirakós a helyére kerül.

– A klubvezetés ragaszkodott hozzá, hogy elengedjünk néhány futballistát a Barcelona pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében. Lionel Messi távozását követően nem sokkal mégis ötvenötmillió euróért igazoltak játékost, Ferran Torrest. Ilyenkor elgondolkozik az ember, mi zajlott a háttérben. Miért kellett Messinek valójában elmennie?

– Minden edzőnek szüksége van türelemre a vezetőségtől. És persze én is szerettem volna új igazolásokat. Ugyanakkor örülök, hogy egyre jobb a helyzet a klubnál – fogalmazott.