Xavi már a bemutatkozása előtt forradalmat csinált Barcelonában

Ter Stegen – Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba – Nico González, Busquets, F. de Jong – Akhomach, Depay, Gavi.

Ez a Barcelona kezdőcsapata az Espanyol ellen a szombaton 21.00-kor kezdődő derbin. (A visszatért Dani Alves egyelőre a cserék között sem kapott helyet.) Nem egy világverő tizenegy, mégis unikum a maga nemében. A tizenegy játékosból nyolc is saját nevelésű labdarúgó; egyszerűbb felsorolni, ki nem az: Ter Stegen, F. de Jong, Depay.

Ilias Akhomach Chakkour most debütál a felnőttcsapatban. Csupán tizenhét évesen… Persze a katalán klubnál nem riadnak vissza az ilyen húzásoktól, Gavi is csupán 17 esztendős, és már a válogatottban is átesett a tűzkeresztségen.

Xavi (teljes nevén Xavi Hernández ) ezek szerint nem ijedős típus. A klub korábbi legendás játékosa edzőként ezen a mérkőzésen debütál.

– Az eredmények az ellenfeleinktől és a játék képétől fognak függeni, de kötelességünk a szurkolóinkat büszkévé tenni, még akkor is, ha épp nem tudunk győzni – e szavakkal készült a mérkőzésre Xavi.

A Barcelona ugyan csak a kilencedik a bajnokságban, mégis van okuk büszkeségre a szurkolóinak. Nyolc saját nevelésű játékos a kezdőben – 2021-ben, a globalizált futball korában… Ettől különleges klub a Barcelona.

Idővel majd jönnek az eredmények is.