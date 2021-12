Xavit a rózsaszín köd helyett a fekete-fehér valóság fogadta

Olajozottan működő sikergépezetet hagyott el egy léket kapott hajóért – talán így jellemezhetnénk Xavi Hernández visszatérését a Barcelonához. A katari al-Szaddnál eltöltött kétéves edzősködése alatt hét trófeát nyert, amikor nevelőegyüttese hívta a menesztett Ronald Koeman helyére, mégsem tudott nemet mondani. A 41 éves szakember hat év után tér vissza szeretett csapatához, de a rózsaszín köd helyett a fekete-fehér valóság várta: a spanyol labdarúgó-élvonal kilencedik helyén ácsorgó, négy bajnoki óta nyeretlen gárdát vett át.

A klublegendának tekintett futballisták edzőként gyakran megbuknak egykori csapatukhoz való visszatérésükkor, ahogy ez megesett Koemannal, Frank Lamparddal a Chelsea-nél vagy éppen Ole Gunnar Solskjærral a Manchester Unitednél. Xavi – aki játékosként 25 trófeát nyert a Barçával – nem szeretne így járni, határozott elképzeléseket fogalmazott meg visszatértekor:

– Ugyanaz az elképzelésem, mint Cruyffé volt. Az első védőm a támadóm, és az első támadóm a kapusom. Taktikusan kell játszanunk. Erős letámadással és labdabirtoklással – ismertette filozófiáját a katalán.

Mindenesetre Xavinak rohamtempóban kell átültetnie terveit a gyakorlatba, hiszen hiába nevezték őt ki a válogatott szünet előtt, számos játékosa sérült (Agüero, Fati, Braithwaite, Dest, Nico, Pedri, illetve Wague), és az egészséges futballisták zöme csak a napokban tért vissza a nemzeti csapatától, így a közös edzésekből nem sok akadt eddig. Pedig ma az ugyanannyi pontszámmal rendelkező Espanyol elleni városi rangadó vár rájuk, majd sorban a Benfica, a Villarreal, a Betis és a Bayern München lesz terítéken – finoman szólva sem lesz könnyű menet. S ahogy a La Ligában, úgy a Bajnokok Ligájában sem nyújtott kiemelkedőt eddig a katalán gárda, az E csoport második helyéért is meg kell küzdenie a Benficával.

A fiatal edző próbál a földön járni, így debütálása előtt nem említett nagy célokat, elmondása szerint leginkább azt akarja, hogy a tanítványaival örömet tudjanak okozni a gránátvörös-kékek drukkereinek.

– Az eredmények az ellenfeleinktől és a játék képétől fognak függeni, de kötelességünk a szurkolóinkat büszkévé tenni, még akkor is, ha épp nem tudunk győzni – fogalmazott, majd azt is elárulta, edzőként kevésbé izgul, mint azt futballista korában tette, mert vélekedése szerint a pályán nehezebb jó teljesítményt nyújtani.

Xavit játékosként nagyra tartották Barcelonában Fotó: MTI/EPA/Toni Garriga

A Barça keserves pénzügyi helyzetére való tekintettel Xavi nagybevásárlást nem tarthat, az akadémiából érkezett fiatalokra, és mint kiderült, a régi sikerek főszereplőire számít csapatának építésében. A 38 éves Dani Alves az első fecske, aki annak ellenére is aláírta a szerződését, hogy ő lesz a katalánok keretében a legrosszabbul kereső játékos. Lionel Messi és Andrés Iniesta visszatérésére is van némi esély, erre utal Joan Laporta szerdai nyilatkozata:

– Nem tartom kizártnak, hogy visszajönnek. Danival is megtörtént, szeretnék is köszönetet mondani neki, mert látta, hogy milyen szituációban van a klub és segíteni akar. Azért is hálás vagyok, hogy a pénzügyi helyzetünkre is tekintettel volt – dicsérte a klubelnök Alvest. – Messi és Iniesta csodálatos. Nem tudom megjósolni a jövőt, de ők ketten még mindig játszanak, és mint klubunk egykori sikerkovácsait, figyeljük őket. Most szerződésben állnak más csapatokkal, amit tisztelnünk kell, ugyanakkor az életben sosem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.

Barcelonában talán a múltat hozza vissza…

La Liga, 14. forduló:

péntek:

Levante–Athletic Bilbao 21.00

szombat:

Celta Vigo–Villarreal 14.00

Sevilla–Alavés 16.15

Atlético Madrid–Osasuna 18.30 (tv: Spíler 2)

FC Barcelona–Espanyol 21.00 (Spíler 2)

vasárnap:

Getafe–Cádiz 14.00

Granada–Real Madrid 16.15 (Spíler 2)

Elche–Real Betis 18.30

Real Sociedad–Valencia 21.00

hétfő:

Rayo Vallecano–Mallorca 21.00

Borítókép: Xavi Hernández (jobbra) bemutatása a Barcelona vezetőedzőjeként. A képen Joan Laporta klubelnökkel (Fotó: MTI/EPA/EFE/Alejandro García)