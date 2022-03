Kozák Luca bízik benne, hogy bejut a vb-döntőbe Belgrádban

A szerb fővárosban öt versenyzőnk indul: Illovszky Dominik (60 méter), Szeles Bálint (60 m gát), Vindics Balázs (800 méter), Kozák Luca (60 m gát) és Nguyen Anasztázia (távolugrás). Kozák február 22-én az Indoor Tour Gold sorozatának toruni állomásán a 7,97 másodperces magyar csúcsát beállítva harmadik lett, öt nap múlva aztán Nyíregyházán a magyar bajnokságon 7,92 másodperces országos rekorddal győzött. A DSC-SI 25 éves atlétája ezzel a világranglistán a 13. helyet foglalja el; hét amerikai, három jamaicai, egy francia és egy bahamai versenyző előzi meg. A vb mezőnyében azonban az előzetes „erősorrendben” a hetedik, így jó esélye van arra, hogy bekerüljön a nyolcas döntőbe.

– Nagyon sűrű a mezőny, 7,90-es és 7,95-ös közötti időkkel sokan pályázunk a döntőbe jutásra, de bízom benne, hogy jól jövök ki ebből a versenyből – mondta el Kozák Luca.

Kis csapatunkból a vb-n elsőként Vindics Balázst (UTE) szólítják, aki már a péntek délelőtti programban rajthoz áll a 800 méter selejtezőjében. Szombaton Kozák Luca és a húszéves Illovszky Dominik (BHSE) következik, utóbbi élete első felnőtt világversenyén szerepel. A férfi 60 méteres síkfutásban rajthoz áll az olasz Lamont Marcell Jacobs is, aki tavaly a tokiói olimpián hatalmas meglepetésre nyerte meg a 100 méteres síkfutást. A záró vasárnapi programot Szeles Bálint (EVSI) versenyszáma, a 60 méteres gátfutás indítja majd el. Versenyzőnk februárban a saját maga számára is váratlanul futotta meg a BOK-csarnokban a vb-szintet. Miként az eddig felsorolt négy versenyzőnk, úgy Nguyen Anasztázia is friss magyar bajnoki cím birtokában készülhetett a vb-re. Igaz, az MTK rutinos atlétája ezt nem vasárnap esti számában, távolugrásban, hanem 60 méteren nyerte meg Nyíregyházán. Ám a női távolugrásban annyira szoros a nemzetközi mezőny, hogy versenyzőnk akár a legjobb tízbe is bekerülhet a 16 fős versenyben.

Bár itt nem lesz magyar induló, vasárnap figyelünk majd a férfi rúdugrásra is, mert március 7-én a svéd Armand Duplantis ugyanebben a belgrádi csarnokban javította 619 centire a saját korábbi 618-as világcsúcsát, s újra rekordot dönthet.

Borítókép: Kozák Luca eddig remek formát mutatott a fedett pályás szezonban (Forrás: Facebook/Luca Kozák)