Lewis Hamilton a Red Bullhoz vágyott, de elhajtották onnan

Lewis Hamilton sok borsot tört a Red Bull orra alá az elmúlt évtizedben, hiszen sorra bezsebelte a világbajnoki címeket, miközben az energiaitalosoknak 2013 után egészen 2021-ig kellett várniuk, hogy az istálló egyik pilótája legyen a sportág legjobbja az adott évben.

Az osztrák csapatot irányító Christian Horner elismerte, egészen más irányt is vehettek volna a dolgok, mivel a 2010-es évek elején többször is esélye nyílt rá a Red Bullnak, hogy leigazolja Hamiltont. Ők azonban akkoriban Sebastian Vettellel szárnyaltak, a német négy vb-címet is szerzett, így nem volt okuk rá, hogy a leváltásán gondolkozzanak, és Horner úgy ítélte meg, a két dudás nem fért volna meg egy csárdában.