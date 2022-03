Magyar pilóta is lesz a hét végén a bahreini Formula–1-es pályán

A Formula–1-es Bahreini Nagydíj egyik betétprogramjaként kerül sor a hét végén a FIA Formula–3-as bajnokság idei első fordulójára Szahírban, ahol Tóth László a cseh Charouz Racing System csapatának színeiben pályafutása második F3-as idényét kezdi meg. A 21 éves magyar versenyző tavaly a spanyol Campos Racinggel mutatkozott be a versenysorozatban, a tanuló és tapasztalatszerző évet követően pedig a téli szünetben a prágai központú istállóhoz írt alá 2022-re.

A Formula–3-as bajnokságban a tavalyihoz hasonlóan népes, harmincfős mezőny gyűlt össze, a széria résztvevői számára pedig már március elején megtartották az első hivatalos tesztet, melyen Tóth László a csapattal és a bahreini pályával is megismerkedett.

– Nagyon jó a pálya és az időjárás is. Természetesen alig várom már, hogy újra autóba ülhessek – mondta Tóth László, aki korábban még soha nem versenyzett a szahíri aszfaltcsíkon.

Fotó: Dutch Photo Agency/Sebastiaan Rozendaal

Az idei szezonban a Formula–1-es világbajnoki sorozat bizonyos versenyhétvégéin a Formula–2-es és a Formula–3-as bajnokság egyes fordulóit is megrendezik. Az F3-as évad kilenc állomásból, közte a Hungaroringen sorra kerülő Magyar Nagydíjból áll. A tavalyihoz képest a lebonyolítás és a bajnoki pontok kiosztása is változott. A versenyhétvégék programja az idén is a pénteki 45 perces szabadedzéssel, valamint az utána következő harmincperces időmérő edzéssel kezdődik majd. Változás azonban, hogy ebben az évben már nem három, hanem két futamot rendeznek az F3-asoknak az egyes helyszíneken. Szombatonként mindenhol az úgynevezett sprintfutamra kerül sor, ez negyvenperces lesz, s a rajtsorrendje úgy alakul ki, hogy a pénteki időmérő első 12 helyezettje fordított sorrendben állhat fel a rajtrácsra. A vasárnapi, úgynevezett főfutam 45 perces lesz, a rajtrácsra a pénteki időmérőn kialakult sorrend szerint állnak fel a versenyzők.

Az időmérő edzésen leggyorsabb pilóta két bajnoki ponttal gazdagodik, a sprintfutam első tíz helyezettje pedig 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 elosztásban szerez pontot. A főfutamon több pontot lehet szerezni, de ott is csak az első tízet díjazzák, viszont a győzelemért itt 25 pont jár, majd sorrendben 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 és 1 szerezhető. Mindkét versenyen plusz egy pont jár a leggyorsabb körért, ha az azt megfutott pilóta az első tízben végez.

Fotó: Dutch Photo Agency/Diederik van der Laan

A bahreini szezonnyitó hétvége pénteki napján – magyar idő szerint – 9.25 órakor kezdődik a szabadedzés, 14.25-kor pedig az időmérő. A szombati futamot 10.45-kor tartják, a vasárnapi verseny pedig 9.45-kor rajtol el. Az időmérőt és a futamokat az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Tóth László immár a cseh Charouz Racing System csapatának színeiben (Fotó: Dutch Photo Agency/Diederik van der Laan)