Nekiment a brit miniszterelnöknek a Chelsea edzője

Feledtetve az őszi bukdácsolást, az olasz csapat egyre jobb formába lendül a tavaszi szezonban. Legutóbb január 12-én szenvedett vereséget, azóta nyolc győzelem – közte a legutóbbi négy találkozó – és négy döntetlen a mérlege. Immár az sem kizárt, hogy az egy éve, zsinórban kilenc aranyérem után elvesztett bajnoki címet – az előző idényben az Internazionale szerezte meg a becses scudettót – visszahódítja a Juve; jelenleg a listavezető Milan mögött hét pont hátrányban a negyedik.

A Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírásában csalódásra egyaránt már a nyolcaddöntőben kiesett a Juventus, s mindkétszer csupán az idegenben lőtt kevesebb gól miatt. Erre az évre megváltozott a szabály, így ez a veszély idén nem fenyegeti, de nem zárhatjuk ki, hogy ráadás dönt a továbbjutásról, az első meccsen legalábbis a Villarreal egyenlő ellenfele volt az olasz együttesnek. A Juventus három hete már az első percben előnybe került a télen szerződtetett szerb Vlahovics találatával, ám az Európa-liga-címvédő spanyol együttes döntetlenre mentette az összecsapást.

A Chelsea-re viszont éppen saját maga jelenti a legnagyobb veszélyt. Helyesebben közvetetten az ukrajnai háború, az annak nyomán az orosz emberek, így a londoni klub tulajdonosa, Roman Abramovics ellen hozott szankció. A klubot 2003 óta birtokló orosz oligarcha vagyoneszközeit ugyanis a brit kormány befagyasztotta, így egyelőre a bizonytalanság az úr a Kékeknél. Abramovics sajtóhírek szerint előbb megpróbálta értékesíteni a klubot, majd amikor ezt a brit intézkedés lehetetlenné tette, akkor azzal az ötlettel állt elő, hogy az eladásából befolyó összeget a háború áldozatait megsegítő jótékonysági szervezetnek ajánlja fel. Hivatalosan továbbra is ő a tulajdonos, még ha sokat nem is tehet.

A csapat drukkerei mindenesetre kitartanak mellette, újabban Abramovicsot éltető rigmusokat skandálnak a meccseken, amit személyesen Boris Johnson miniszterelnök kifogásolt. Megkérdezték Thomas Tuchelt, mit gondol erről. Az együttes német vezetőedzője diplomatikusan annyit mondott, furcsállja, hogy a miniszterelnöknek a Chelsea-drukkerek viselkedése jelenti a legfőbb gondot.

Majd arra panaszkodott, hogy a szankciók már a szakmai munkát is fenyegetik, például a Lille-be tervezett útnál is költségkímélő megoldásokat vezettek be, a tervezettnél kevesebb szobát vettek ki.

Amíg magunkra húzhatjuk a csapat mezét, keményen küzdünk a sikerért. Köszönettel tartozunk azoknak az embereknek, akik a háttérben láthatatlanul támogatnak bennünket. Természetesen reflektorfényben vagyunk, az a felelősségünk, hogy ebben a helyzetben minden megtegyünk a csapatért

– fogadkozott Tuchel.

Nagy szavak, gondolhatnánk, ám a Chelsea a pályán meccsről meccsre bizonyítja a tartását: legutóbbi tizenegy mérkőzéséből egy döntetlen mellett tízet megnyert.

A Lille az egy évvel ezelőtti bravúros bajnoki cím után viszont bukdácsol a francia bajnokságban, jelenleg csupán a hatodik, igaz, rosszabbul is állt már ennél, pénteki bajnokiján gól nélküli döntetlent játszott a bennmaradásért harcoló Saint Étienne-nel. Bravúr lenne, ha a franciák ledolgoznák kétgólos hátrányukat.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, szerdai visszavágók:

Lille–Chelsea (az első mérkőzésen 0-2, 21.00, tv: M4 Sport)

Juventus–Villarreal (1-1, 21.00, tv: Sport 1).