Nem elég, hogy fejre állt az MU, Pogbát ki is rabolták a születésnapján

Nem kérdéses, hogy Paul Pogbának melyik élete legrosszabbul elsült születésnapja: a 29., ami március 15-én volt, de a játékos azért sem ünnepelhetett, mert csapatával aznap esett ki a Bajnokok Ligájából, mégpedig hazai pályán. Pedig a Manchester United a nyolcaddöntő első mérkőzésén 1-1-es döntetlent ért el az Atlético Madrid ellen idegenben, így jó eséllyel várta a visszavágót. Ám a spanyolok 1-0-ra nyertek az Old Traffordon, így ők jutottak be a legjobb nyolcba. Pogba csak csereként, a második félidőben kapott lehetőséget, a 67. percben állt be Bruno Fernandes helyére, de nem tudott segíteni. (Az Atlético Madrid már a 41. percben megszerezte a meccs egyetlen találatát, Renan Lodi volt eredményes.)

Pogba szörnyű születésnapja azonban ezzel még nem ért véget. Amikor az éjjel a feleségével hazaért, azzal kellett szembesülniük, hogy betörők jártak náluk, és kirabolták a lakásukat. A rablás tényéről a középpályás számolt be a Twitter-oldalán, egyúttal jutalmat ajánlva fel bárkinek, aki információval tud szolgálni az esetről, és segít a bűnözők kézre kerítésében.

– Családunk legrosszabb rémálma vált valóra. Betörtek az otthonunkba, míg a gyermekeink a szobájukban aludtak. A bűnözők öt percet sem voltak a házunkban, de ez alatt az idő alatt egy nagyon fontos dolgot vettek el tőlünk: a biztonságérzetünket – írta Pogba, hozzáfűzve, hogy a bűncselekmény a Atlético Madrid elleni mérkőzés utolsó percei alatt történt.

– Tudták, hogy nem vagyunk otthon. Amikor a feleségemmel hazaértünk, fogalmunk sem volt arról, hogy a gyerekeink jól vannak-e. Apaként nincs rosszabb érzés annál, mint hogy nem tudtam megvédeni a gyerekeimet, és remélem, hogy ezt soha senkinek nem kell átélnie – fogalmazott a játékos. Aki a biztonságérzete mellett a széfjét is elveszítette, mert azt elvitték a betörők.

Pogbáéknak egy három- és egy kétéves gyermekük van, arról nincs információ, hogy ki vigyázott rájuk.

Borítókép: Paul Pogba nem ilyen születésnapról álmodott (Forrás: Twitter/Paul Pogba)