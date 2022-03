Valter Attila nagy sikere Barcelonában: Nem a szél fújt oda + videó

Az egyhetes katalán körverseny vasárnap egy Barcelona környéki 138,6 kilométeres etappal zárult, a nyitószakaszon tizedik Valter Attilát pedig ezúttal csupán az olasz Andrea Bagioli előzte meg az összetett esélyeseket magában foglaló, közel húszfős csoport sprintjében a Montjuic hegyen.

„Második hely Barcelonában. Az első WT-győzelmem még várat magára, de úgy érzem, nagyon érik már! Rég volt ilyen kemény hetem, nagyon fontos állomása volt ez a szezonnak, összességében pedig elégedett vagyok a versennyel. Nagyon köszönöm a szurkolást mindenkinek, a helybéli magyaroknak pedig még inkább!” – írta ki a Facebook-oldalára Valter Attila.

A befutó:

Itt pedig lassítva, másik szögből:

A francia Groupama-FDJ 23 esztendős magyar bringása 2021-ben két top 10-es, egy harmadik és egy nyolcadik szakaszhelyezést jegyzett a katalán körversenyen, és tavaly harmadik lett a barcelonai zárószakaszon – Barcelona az egyik kedvenc városa lehet. Röviddel a befutót követően már úton volt Franciaországba, de közben rövid értékelést adott az Eurosport Hungarynek:

– Mondhatjuk, hogy fekszik nekem ez a barcelonai kör és ez a „rövidke” hegy. Kinéztem magamnak ezt a szakaszt, mert már tavaly is jól ment itt nekem. Végig tudatosan csináltam mindent, külön örömöt jelent, hogy nem csak úgy odafújt a szél. Volt például támadásom, és ott is tudatosan álltam meg, amikor láttam, hogy az esélyesek nem engednek el senkit. Tudtam, hogy az összetett menők fognak sprintelni a végén, ezért arra figyeltem, hogy velük maradjak. Tudtam, hogy Bagioli nagyon gyors lesz, a hajrában egyszerűen nem volt meg a végsebességem, hogy megelőzzem, bár én úgy éreztem, közelítek hozzá. Talán, ha van még száz méter az egyenesből... De talán jövőre majd hosszabb lesz a célegyenes, vagy sikerül egyedül megérkeznem, mert voltam már itt harmadik és második is, szóval csak az első hely hiányzik.”

Valter Attilának idén már volt egy nagy eredménye: március 5-én a Strade Bianche egynapos World Tour-versenyen a negyedik helyen ért célba. S bár helyezésben a mai második helye pályafutása legjobb World Tour-eredménye, ranglistapontokban a Strade Bianche negyedik helye többet ér.

Az idei katalán körversenyen amúgy az összetettben a kolumbiai Sergio Higuita diadalmaskodott, Valter 26. lett. Honfitársunk tavaly a 38. helyen zárt a viadalon. Az idei fő versenye a május 6-án Budapestről rajtoló Giro d’Italia lesz. Tavaly a háromhetes olasz körversenyen három szakaszon át viselhette az összetettben élen állót megillető ikonikus rózsaszín trikót, ami hatalmas szenzáció volt; az összetettben 14. lett. Valter Attila legközelebb április 18–22. között, az alpesi körversenyen (Tour of the Alps) indul, ez lesz a főpróbája a Giro előtt.

Katalán körverseny, eredmények:

7. szakasz, Barcelona és környéke, 138,6 km: 1. Andrea Bagioli (olasz, Quick-Step Alpha Vinyl) 3:18:09 óra; 2. Valter Attila (Groupama-FDJ) azonos idővel; 3. Fernando Barceló (spanyol, Caja Rural-Seguros RGA) a. i.

Az összetett végeredménye: 1. Sergio Higuita (kolumbiai, BORA-hansgrohe) 29:53:33 óra; 2. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 16 másodperc hátrány; 3. Joao Almeida (portugál, UAE) 52 mp h.; ...26. Valter 17:35 perc hátrány

Borítókép: Valter Attila (középen) Barcelonában most másodikként haladt át a célvonalon (Forrás: Facebook/Attila Valter)