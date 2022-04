Három gól és három gólpassz a magyar légió múl heti mérlege

A lipcseiek vasárnap a Hoffenheimet fogadták, és mindhárom magyarja ott volt a kezdőcsapatban. A többnyire csere Szoboszlai ezt góllal és gólpasszal hálálta meg, és végig a pályán lehetett. Ugyancsak vasárnap játszott a Freiburg is, amelyben Sallai Roland 61 percet kapott, a csapata 2-1-re győzött Frankfurtban, és az első gól előtt ő adta a gólpasszt, ezt ide kattintva meg is nézheti. Szokás szerint Schäfer András csereként állt be az Union Berlinbe a 62. percben, és adott egy gólpasszt a Hertha Berlin ellen idegenben 4-1-re megnyert meccsen.

Fotó: (Fotó: Europress/AFP/RONNY HARTMANN)

Sorrendben az ötödik mérkőzésén is nyeretlen maradt a Dunaszerdahely a szlovák bajnokság rájátszásában. Most éppen igazi presztízsmeccset bukott el Pozsonyban a nagy vetélytár Slovan Bratislava ellen. A házigazdánál Holman Dávid a 65. percben állt be, a DAC magyarjai közül Szánthó Regő és Balogh Norbert kezdett, előbbit a szünetben lecserélték, utóbbi végig a pályán volt, a végeredmény pedig 3-1 lett a házigazdák javára. Holman Dávid egyébként csapata hétközi kupameccsén 320 nap után szerepelt ismét a kezdőben. Súlyos térdsérülése után a tavaszi idény első februári találkozóján lépett ismét pályára, a következő találkozókon ugyan kétszer kispados volt, de később a neve már a meccskeretben sem szerepelt, mert újra megsérült.

Fotó: skslovan.com

– Tétmeccsen kezdőként majdnem egy éve léptem pályára legutóbb. Amikor láttam a nevem a kezdőben, akkor nagyon sok érzelem tört fel bennem – árulta el a magyar válogatott labdarúgó a Nemzeti Sportnak. – Nyilván meccshiányom van, de egyre jobban érzem magam az edzéseken is. Ha elkerülnek a kisebb-nagyobb sérülések, és egyre több percet tudok játszani, akkor gyorsan jó formába lendülök. Továbbra is keményen dolgozom, hogy minél előbb a legjobb formámban tudjam segíteni a csapatot.

Cipruson nagyon sűrű a programja a hat magyarnak. Egy hete hétfőn a rájátszás felsőházi rájátszásában az AEK Larnaca Gyorcsó Ádámot a 79. percben bevetve kikapott 2-0-ra a Pafosz vendégeként, az alsóházban az Omonia Nicosia otthon 4-2-re legyőzte a PAEEK együttesét, a hazai csapatba Lang Ádám a 62. percben állt be. Szerdán a kupa negyeddöntőjének a visszavágóján az Anorthosziszban Novothny Soma, az APOEL-ben Vinícius Paulo kezdett, előbbit a 61. percben lecserélték, utóbbit hét perccel később kiállították. Az APOEL-ből négyen kaptak piros lapot, a meccset 1-0-ra az Anorthoszisz nyerte, amivel tovább is jutott.