Sikerült a visszavágás, az Euroliga döntőjébe jutott a magyar bajnok!

A Sopron összesen az ötödik, sorozatban a negyedik négyes döntőjében vesz részt, és nagy kérdés volt, hogy melyik arcát mutatja. Az idényben roppant hullámzóan teljesít, érték váratlan, sőt érthetetlen kudarcok, ám amikor a legjobban kellett, akkor hozta a nagyon fontos meccseket, és így juthatott el a négyes döntőig.

Az elődöntő a legjobban indult. A magyar bajnok roppant türelmesen játszott támadásban, elsősorban a palánk alól próbált meg eredményes lenni, és elhúzott 8-2-re. Emellett nagyszerűen működött a védekezés is, amelynek elsődleges célja az Euroliga legértékesebb játékosának választott Kahleah Copper semlegesítése volt. Jelena Brooks két triplája után Roberto Iníguez időt kért, de nem tudott változtatni, az első negyed 22-13-as soproni vezetéssel ért véget.

Fotó: Tóth Zsombor/Sopron Basket

A második elején a Salamancának volt egy 7-0-ás rohanása, amellyel fel tudott zárkózni, ám ezt követően a magyar csapat 14 pontot szerzett egyetlen kapott nélkül, és a remeklő Jelena Brooksnak köszönhetően – ő az első félidőben 16 pontig jutott – 36-20-ra elhúzott. A játékvezetők tévesen sportszerűtlen hibát ítéltek Határ Bernadett ellen, ami kicsit kizökkentette a Sopront, de övé lett a negyed hajrája is, Brian January és Gabby Williams tripláival visszaállította a tizenhat pontos különbséget a nagyszünetre.

Spanyol triplával indult a harmadik negyed, de mindenre volt válasza a magyar bajnoknak. Még úgy is, hogy Határ Bernadettet ütötték-verték a palánk alatt, és a játékvezetők ezt elnézték a védőknek. Nemigen boldogult a Sopron védekezésével a Salamanca, és előbbi ennek köszönhette, hogy tartani tudta az előnyét, mert támadásban visszaesett a teljesítménye. És persze annak is, hogy Jelana Brooks továbbra is pontosan célzott távolról.

Fotó: Fiba.com

Az utolsó játékrész kezdetén 64-52-es magyar vezetést mutatott az eredményjelző. Hamarosan azonban ötre pontra csökkent az előny, mert a Perfumerias védekezése feljavult, a soproni oldalon nem volt, aki vigye előre a csapatot, Gabby Williamsnek például nagyon nem ment, büntetőket is hibázott. A csapat hullámvölgybe került, öt és fél perc alatt mindössze két pontot dobott. Coppel szinte egymaga hozta fel a spanyolokat, de a nagy szívvel harcoló magyar együttes a végén okosan kosárlabdázva megnyerte a meccset. Azaz, a Sopron Basket visszavágott a tavalyi kudarcért, és bejutott az Euroliga döntőjébe, okkal ünnepelt a pályán a csapat és a lelátón a mintegy negyvenfőnyi soproni szurkolótábor!

A meccs hőse magyar szempontból Jelena Brooks volt, aki 27 pontot dobott, Határ Bernadett 15, Gabby Williams pedig 13 pontig jutott, Határ emellett leszedett 10 lepattanót is.

Női Euroliga, Final Four, elődöntő: Sopron Basket–Perfumerias Avenida (spanyol) 74-69 (22-13, 25-18, 17-21, 10-17), Fenerbahce–USK Praha, 19.00.

Borítókép: Sok oka volt az örömre a soproniaknak az Euroliga elődöntőjében (Fotó: Fiba.com)