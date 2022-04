Viszavágással kerülne az Euroliga Final Four döntőjébe a magyar bajnok

A meccsnek ráadásul ad némi plusz pikantériát az a tény is, hogy a salamancai csapat edzője az a Roberto Iníguez, aki a Sopront 2018-ban és 2019-ben is elvezette a négyes döntőbe, és ott egy ezüstérmet, valamint egy negyedik helyet szerzett vele. Utódja, Gáspár Dávid különleges helyzetben van, hiszen a fiatal szakembernek ez a második Final Fourja, mindkétszer Isztambul a helyszín és az első ellenfél is ugyanaz.

Fotó: fiba.com

– A Perfumerias összetett rendszert játszik, kivételesen jó, remekül szervezett, kemény csapat, amelynek minden szituációra van válasza – mondta Gáspár Dávid. – Rengeteg információt adtunk és adunk a játékosoknak, ezekre alapozva készülünk az edzéseken is. Az elsődleges szempont, hogy a védekezésben nem szabad hibáznunk, és akkor lesz esélyünk a győzelemre.