Zaklatott hónapok után juthat nagyon magasra a Sopron Basket

Amikor a Sopron Basket idegenben is győzve megnyerte a francia Montpeiller elleni párharcot, és kiderült, újra ott lesz az európai elit elitjében, Gáspár Dávid vezetőedző kijelentette, most muszáj kicsit pihenni. Kiderült, csupán három nap szabadságot kaptak a játékosok a kimerítő utazás és a sűrű program miatt, amúgy a kiengedésnek még egyáltalán nem jött el az ideje. Pedig nem akármilyen hónapok állnak a magyar bajnoki címvédő mögött, a vezetőedző szerint például az idén nehezebb volt eljutni az Euroliga négyes döntőjébe, mint tavaly volt.

– Akkor a járvány miatt buborékos rendszerben játszottuk a meccseket, egy hét alatt többet is, ami másfajta felkészültséget kívánt meg – mondja Gáspár Dávid. – Most a megszokott rend szerint, a bajnoki meccsekkel együtt heti két mérkőzést játszva haladtunk előre az időben, és sérülések, betegségek és egyéb gondok miatt a folyamatos újratervezés állapotában dolgoztunk. Sokáig az amerikai bajnokság elhúzódása miatt sem lehetett teljes a keret, nem tudtuk összecsiszolni az elemeket a csapaton belül, és ez eredményezte a teljesítményünk hullámzását. Akadtak kiemelkedő periódusaink, de sajnos akadtak gyengébbek is, ám a legfontosabb meccseken mindig jól teljesítettünk, itthon jó esélyünk van az alapszakasz megnyerésére, az Euroliga-csoportunkban a második helyen végeztünk, majd túljutottunk a negyeddöntő párharcán is, és ezért keményen megdolgoztunk.

Fotó: Fiba.com

A gondokat csak tetézte, hogy a Sopronnak ebben az idényben nem volt szerencséje az új légiósaival. Kezdődött azzal, hogy az olimpiai bajnok Napheesa Collier visszavonta az aláírását, és el sem jött, márpedig ő alapembere lett volna a csapatnak. Sheylani Peddy jól szállt be, de az év végén egy családi tragédia miatt nem jött vissza az Egyesült Államokból, a francia Aby Gaye pedig februárban távozott közös megegyezéssel – szó szerint, sem ő, sem a klub nem érezte gyümölcsözőnek a kapcsolatot. A frissen szerződtetett Stephanie Dolson a WNBA októberi vége óta nem edzett csapattal, még akad pótolnivalója, hogy a legjobbját nyújthassa.

A soproniaktól ketten is bekerültek a FIBA-nál az Euroliga legértékesebb játékosa címének a jelöltjei közé. Az egyikük Gabby Williams, akinek a teljesítménye a csapat hullámzásának egyik legjobb példája: az amerikai–francia kosaras hol remekelt, hol gyengén játszott. Gáspár Dávid ennek az okát abban látja, hogy a játékos a nyáron a francia válogatottal megjárta az Európa-bajnokságot, az olimpiát, majd pihenés nélkül kapcsolódott be a munkába Sopronban, ráadásul a térde is csak óvatosan terhelhető. Ugyanakkor Williams komplex kosárlabdázó, tudatosítania kell magában, hogy ha például nem mennek a távoli dobások, akkor nem kell elveszítenie az önbizalmát, betöréses dobásokkal is képes segíteni a csapaton.

Fotó: Fiba.com

Még egy játékost muszáj megemlíteni: Határ Bernadett az idén befutott kosaras lett, és Williamsszel együtt megérdemelten szerepel az Euroliga legértékesebb játékosa címének a jelöltjei között.

– Olyan szerepkörbe került, amelyben nagyobb a felelőssége, és a bizalom megnyugtatta – mondja a vezetőedző a 208 centi magas centerről. – Az ő teljesítménye is tud hullámozni, fel kell dolgoznia, hogy az ellenfelek készülnek a semlegesítésére, de tény, óriást fejlődött, a WNBA-ben töltött hónapok alatt is rengeteget tanult. Sajnos neki a bokája különösen érzékeny, nagyon kell figyelnünk rá a terhelésénél.

A Sopron Basket szombaton bepótolja az alapszakasz egyetlen még le nem játszott meccsét, és ez éppen a Szekszárd elleni rangadó lesz. A címvédőnek hazai pályán egy tizenöt pontos vereség is beleférne az első hely megőrzéséhez, ám természetesen nem ez a cél.

Fotó: Fiba.com

– Egyetlen ellenféllel szemben sem gondolunk arra, hogy biztosan legyőzzük, mindenkit komolyan veszünk – hangsúlyozza Gáspár Dávid. – Itthon két vereséget szenvedtünk, ami jelzi, hogy nem vagyunk verhetetlenek, ha nem összpontosítunk és játszunk magunkhoz illően, akkor érhetnek minket is kellemetlen meglepetések. Abból a két kudarcból láttuk, miben kell fejlődnünk, és remélem, ezeket a hibákat már nem követjük el. Emellett persze el kell ismernünk, hogy a Győr és a Magyar Kupa döntőjében a Diósgyőr azon a két mérkőzésen kíméletlenül megbüntette ezeket a hibákat, amiért megérdemelték az elismerést. Mindez azt jelenti, hogy kemény menetet várok a rájátszástól, nem lesz egyszerű megvédeni a címünket. Illetve előtte még le kell játszanunk a Szekszárd elleni rangadót is, és egyáltalán nem vesszük biztosra, hogy már a miénk az alapszakasz első helye.

Pontos időpontja még nincs, de három-négy hét múlva lesz az Euroliga négyes döntője, amelyen a török Fenerbahce mellett egyelőre a Sopron részvétele biztos, a magyar csapat a Salamanca és a Girona párharcának a győztesével játszik majd az elődöntőben. Az idén átalakulnak az erőviszonyok az orosz csapatok kizárásával, ami elsősorban az utóbbi esztendők egyeduralkodójának, a Jekatyerinburgnak a kényszerű kiválása miatt ad most mindenki másnak esélyt akár a végső győzelemre is.

– Nagyon sajnálom, hogy így alakult, hiszen a Jekatyerinburg és a Dinamo Kurszk vezetői, játékosai nagyon sokat dolgoztak a pozíciójukért. Az élet azonban most ezt a lehetőséget adja, és mi szeretnénk élni vele. A két lehetséges ellenfél roppant erős, a lehető legjobban felkészülünk az elődöntőre, és igyekszünk majd jó eredménnyel hazjönni a Final Fourból.