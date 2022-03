A magyar bajnok idegenben is nyerve jutott be az elitliga négyes döntőjébe

A Final Four küszöbén állt a Sopron Basket, és a belépéshez annyi kellett, hogy idegenben is legyőzze a francia BLMA együttesét. Az már az első, soproni meccsen kiderült, hogy a magyar bajnok a jobb a csapat, ám az is látszott, hogy vannak óriási hullámvölgyei is, ezért nem lehetett biztosra venni a győzelmét Montpellier-ben. Pedig a tét nagy volt: ha a magyar bajnok nyer, akkor sorrendben negyedszer jut be a a kontinens legjobbjainak négyes döntőjébe, ha nem, akkor meg kell mérkőznie a Montpellier-vel még egyszer a jövő héten.

Gabby Williams volt a Sopron vezére. Fotó: Fiba.com

Úgy tűnt, nem okozhat gondot a francia együttes a saját otthonában sem. A Sopron védekezésben és támadásban is lehengerlően kezdett, ám egy idő után megtorpant, és felhúzta magára az ellenfelét. A vezér Gabby Williams volt, aki sokat vállalt, sok pontot dobott, ám mellette sokat hibázott is. Határ Bernadett is szorgalmasan gyűjtötte a pontokat, ám kívülről ezúttal is gyengén teljesített a Sopron, és ezzel tette szorossá magának a találkozót.

Az első mérkőzéshez hasonlóan most sem láthattunk sok kosarat, ami a védekezésen túl a rossz dobószázalékon is múlott, és a magyar bajnok a hajrára nagyon magára húzta a hazai csapatot. Az azonban nem tudott élni a,lehetőséggel, mert a soproniak továbbra is kiválóan védekeztek, és így nem alakult izgalmasan a hajrá: a Sopron Basket végig vezetve 72-65-re megnyerte a mérkőzést, ezzel óriási bravúr végrehajtva újra ott lesz az Euroliga négyes döntőjében, a Final Fourban.

A magyar bajoknál Gabby Williams 28 pontig jutott, Határ Bernadett 16, Jelene Brooks pedig tíz ponttal emelkedett ki a támadójátékból, a Sopron védekezésében viszont mindenki dicséretet érdemel.

Női Euroliga, negyeddöntő, második mérkőzés: BMLA – Sopron Basket 65-72 (12-19, 19-19, 12-18, 22-16), a párharc végeredménye: 2-0 a Sopron Basket javára.

Borítókép: Briann January és Határ Bernadett jól megértették egymást (Fotó: Fiba.com)