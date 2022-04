Spanyol fieszta, londoni és müncheni könnyek

Az első gól is a Real nevéhez fűződött, a 21. percben Karim Benzema talált be. A veterán francia csatár Viníciusszal kényszerítőzött, majd a brazil szélső középre ívelte a labdát, amit Benzema 12 méterről a kapuba fejelt. (0-1)

Három perccel később újra ünnepelhettek a vendégszurkolók. Luka Modric emelte a labdát a kapu elé, Benzema pedig újabb fejesgóllal jelentkezett. (0-2)

A Chelsea már-már reménytelen helyzetbe került, ám a fontos gólok szerzőjeként ismert Kai Havertz szokásához híven a csapata segítségére sietett. A német játékos tavaly a Bajnokok Ligája döntőjében és a klubvilágbajnoki fináléban is betalált, ezúttal a Real ellen meccsben tartotta a londoniakat. Jorginho ívelte be a labdát, Havertz (mi mással?) fejesgóllal szépített. (1-2)

Ha a tavalyi elődöntőt nem is nézte vissza Tuchel, Benzemából talán nem ártott volna jobban felkészülni. A Real csatára ugyanis a második félidő elején a frászt hozta Édouard Mendyre, másképpen nehéz értelmezni a szarvashibát, amit az általában parádézó kapus vétett. A szenegáli hálóőr senkitől sem zavartatva Antonio Rüdigerhez passzolta volna a labdát, azonban az erő hiányzott a lövésből. A védőhöz még eljutott a játékszer, de Benzema lecsapott rá, és játszi könnyedséggel megszerezte saját és csapata harmadik gólját. (1-3)

A francia világbajnok újabb mesterhármassal bizonyította, hogy remek formában van: legutóbbi hat pályára lépése alkalmával, a Chelsea elleni mérkőzést is beleértve tizenegy gólt szerzett.

A találkozó utolsó harmadában a házigazda a kapuja elé szegezte a Realt, szépíteni viszont már nem tudott, így meglehetősen nehéz helyzetből várja a jövő heti visszavágót.

A Villarreal megtréfálta a Bayernt

Unai Emery tökéletes teljesítményt várt el a játékosaitól a Bayern München elleni mérkőzésen, hiszen jól tudta, nem a csapata számít a párharc esélyesének. Az majd a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón kiderül, hogy a spanyol vezetőedző elvárásai teljesültek-e, az viszont biztos, hogy a Villarreal meglepetést okozott a bajoroknak az odavágón.

A sárgák bátor futballal rukkoltak elő, és a 8. percben egy szépen kijátszott támadás végén a vezetést is megszerezték: Giovani Lo Celso adta be a labdát, amelyet Daniel Parejo passzolt tovább Arnaut Danjuma elé, aki az ötösről kilőtte a bal alsót. (1-0)

A folytatásban is inkább a hazaiaknak voltak helyzetei, a Bayern még csak a Villarreal kapuját sem találta el az első félidőben. Emery együttesének viszont ez másodszor is sikerült a szünet előtt, és úgy tűnt, hogy ezzel egyetemben a házigazda második találata is megszületik. Francis Coquelin potyagólját azonban leshelyzet előzte meg, így a videóbíró érvénytelenítette azt.

A második játékrészre nagyobb fokozatra kapcsolt a Bayern. Ennek eredményeképp négyszer is eltalálta a Villarreal kapuját, bevenni azonban nem sikerült azt. Egygólos spanyol előnynél folytatódik a párharc a jövő héten.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol) 1-3 (1-2)

gólszerzők: Havertz (40.), ill. Benzema (21., 24., 46.) Villarreal (spanyol)–Bayern München (német) 1-0 (1-0)

gólszerzők: Danjuma (8.)

Borítókép: Karim Benzema (balra) és Vinícius Júnior gólöröme (Fotó: GLYN KIRK)