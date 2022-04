Tuchel a Real legyőzésével feledtetné az újonc elleni botlást

A Bajnokok Ligája negyeddöntőinek párosításai közül kiemelkedik a Chelsea és a Real Madrid duója. A címvédő a rekordbajnokkal mérkőzik meg, a spanyoloknak lehetőségük nyílik visszavágni a tavalyi elődöntős vereségért. Emellett adott két remek edző párharca, az egyik oldalon a háromszoros BL-győztes Carlo Ancelotti, a másikon a sorozatot a londoniakkal tavaly megnyerő Thomas Tuchel.

Utóbbi nem él meg könnyű napokat. Ha nem lenne elég a Chelsea tulajdonosváltási hercehurcája, Tuchel felesége a közelmúltban válási keresetet nyújtott be, és a londoni csapat szombaton összeomlott a Brentford ellen, tíz perc alatt három gólt kapva, 4-1-re maradt alul otthon. A vereségnek később akár nagy jelentősége is lehet, ugyanis az Arsenal és a Tottenham is csak öt ponttal van lemaradva a harmadik Chelsea mögött a Premier League-ben.

Tuchel a súlyos vereség ellenére nem kongatta meg a vészharangot, már csak azért sem, mert szombat előtt zsinórban hat meccset nyert meg, köztük a Lille ellenit is a BL nyolcaddöntőjében.

– Volt egy szabadnapunk, amire szükségünk volt, hogy feldolgozzuk a történteket. Azóta megbeszéltük az okokat. Egyikünknek sem tetszett az a meccs, de úgy állunk hozzá, hogy az jelenti a kivételt a szabály alól. Jobb munkát kell elvégeznünk a pályán. Ugyanakkor, a közönségnek is hangosabban kell szurkolnia, mindenkire szükségünk van. Erős ellenféllel nézünk szembe, mindenkinek a legjobbját kell nyújtania. Nem érdekel, hogy most hol áll az európai rangsorban a Real Madrid. Mi ismét bizonyítani akarunk magunknak, ez a célunk. Ez egy különleges esemény egy különleges ellenfél ellen, ezért nagyon izgatottak vagyunk – nyilatkozta a német mester, majd azt is elárulta, együttese Real elleni tavalyi mérkőzéseit a felkészülés során nem nézte vissza, mondván nem lett volna értelme, hiszen azóta új edző irányítja a madridiakat és a játékoskeretük is megújult.