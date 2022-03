Engedett a kormány, Abramovicsnak mihamarabb el kell adnia a Chelsea-t

A döntés az Abramovics tulajdonában lévő Chelsea futballklub mindennapjait is megnehezítette, amely ugyan bizonyos feltételek mellett továbbra is működhet, de nem igazolhat például játékost, a már meglévőkkel nem hosszabbíthat szerződést. Emellett a Kékek bankkártyáit is befagyasztották, szurkolói boltjai is bezártak, és meccsbelépőket sem árusíthatnak a Bajnokok Ligája-címvédőjének mérkőzéseire, csupán a bérletesek látogathatnak ki a csapat stadionjába, a Stamford Bridge-re.

Abramovics nem szeretné, ha a Chelsea bűnhődne miatta, ezért arra készült, hogy eladja a klubot, ám a csütörtöki hírek arról szóltak, az üzlet dugába dől, hiszen a tulajdonos nem tehet szert bevételre a szigetországban. Igen ám, csakhogy Abramovics korábban kijelentette, hogy az eladásból származó teljes összeget a háború miatt nehéz helyzetbe került ukránok javára adja, és úgy látszik, ennek a döntésének köszönhetően mégis sor kerülhet az adásvételre.

A Sky Sports ugyanis péntek késő este közölte, hogy a brit kormány bizonyos feltételek mellett mégis engedélyezi a tulajdonosváltást, sőt azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban megkötnék az üzletet, legkésőbb a jövő hét végéig. A hírek szerint jelenleg legalább tíz vevő érdeklődik a klub megvétele iránt.

A sporttelevízió cikke azt is hozzátette, lehetséges, hogy a kormány felold néhány, a Chelsea-vel szembeni szankciót, hogy ne lehetetlenítse el teljesen az együttes működését.

Borítókép: A Chelsea címere a Stamford Bridge stadion egyik kapuján (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)