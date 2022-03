Hatalmas Juve-csőd a BL-ben: három gólt kaptak otthon a kizúgó olaszok

A labdarúgó Bajnokok Ligája 2021/22-es kiírásában szerdáig hat hely elkelt a legjobb nyolc között – a Bayern München, a Liverpool, a Real Madrid és a Manchester City után kedden az Atlético Madrid és a Benfica biztosította a helyét a negyeddöntőben –, de nem tűnt nagy merészségnek melléjük beírni a Chelsea-t sem. A címvédő az első meccsen hazai pályán 2-0-ra nyert a Lille ellen, ami megnyugtató előnynek tűnt a francia bajnokságban csak hatodik helyen álló rivális ellen. Ellenben a Juventus–Villarreal párharc teljesen nyílt volt azután, hogy itt az első mérkőzés Spanyolországban 1-1-re végződött, s az idegenben és az otthon szerzett gólok között már nincs különbség.

Három hete a szerb Dusan Vlahovics nem akárhogyan debütált a Juventusban, a januárban a Fiorentinától érkezett 22 éves játékos élete első BL-találkozóján már az első percben, egészen pontosan a 32. másodpercben betalált az Európa-liga-címvédő Villarreal kapujába. Massimiliano Allegri vezetőedző természetesen most is a kezdőcsapatba tette, a spanyol Álvaro Moratával alkotta az olaszok támadószekcióját. S már a találkozó elején mindketten veszélyeztették a vendégek kapuját. Majd a 21. percben jött az addig legnagyobb helyzet, Mattia De Sciglio balról középre tett labdáját Vlahovics az ötösről a felső lécre perdítette, Gerónimo Rulli kapusnak itt hatalmas mázlija volt. A következő percben viszont kis híján a spanyolok találtak be, formás ellenakció végén az argentin Giovani Lo Celso alig tévesztette el a kaput. Az első félidőben azért a Juventusnak jóval több helyzete volt, de egyiket sem tudta gólra váltani, 0-0-val mentek szünetre a felek. S ebben Rullinak nagy szerepe volt.

Fordulás után mintha egészen más meccset láttunk volna, a Juve látványosan szenvedett a mezőnyben, az ellenfél kapujának közelébe sem tudott kerülni. A házigazda jobb híján távoli lövésekkel kísérletezett, eredmény nélkül. A Villarreal sem csipkedte magát – amilyen élvezetes volt az első játékrész – főleg annak az első fele –, olyan unalmas a második.

Egészen a 75. percig, amikor a spanyolok vezettek támadást, a hazaiaktól pedig az addig hibátlanul játszó Daniele Rugani a 16-osan belül elszámította magát egy becsúszó szerelésnél, és a francia Francis Coquelin felbukott a lábában. Szymon Marciniak lengyel játékvezető némi videózás után befújta a 11-est, amit a nem sokkal korábban becserélt Gerard Moreno belőtt. Wojciech Szczesny érezte az irányt, bele is ért a labdába, de nem tudott hárítani (0-1). A 85. percben egy szöglet után Pau Torres is bevette az olaszok kapuját (0-2), és a teljesen szétesett Juventus még a 91. percben is kapott egy gólt. Matthijs de Ligt kézzel mentett a 16-osan belül, újabb 11-es, amit a spanyolok hollandja, Arnaut Danjuma magabiztosan értékesített (0-3). Hatalmas Juventus-csőd, a Villarreal jutott a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában.

A címvédő Chelsea végül kettős győzelemmel jutott tovább a Lille ellen. A londoni csapat, amelynek Lőw Zsolt személyében magyar másodedzője van, a párharc szerdai visszavágóján 2-1-re diadalmaskodott Franciaországban.



Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:

Juventus (olasz)–Villarreal (spanyol) 0-3 (0-0); gólszerzők: Moreno (78., tizenegyesből), Torres (85.), Danjuma (91., tizenegyesből); továbbjutott: a Villarreal, 4-1-es összesítéssel.

Lille (francia)–Chelsea (angol) 1-2 (1-1); gólszerzők: Yilmaz (38., tizenegyesből), illetve Pulisic (45+3.), Azpilicueta (71.); továbbjutott: a Chelsea, kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

A negyed- és az elődöntő sorsolását pénteken rendezik.

Borítókép: A Juventus esélyesebb volt, de nagy bukás lett a vége (Forrás: Twitter/Villarreal CF)