„Nagyon okos volt az edző” – Guardiola elájult önmagától

– Most is láthattuk, hogy mindig nehéz itt nyerni, a Benfica az életéért küzdött. A kelleténél talán kicsivel többet engedtünk nekik, olykor védekezhettük volna jobban is, de megérdemelték a gólt. Igazság szerint kemény meccs volt, olyan milyenre számítottam. Tudtuk a szünetben, hogy a 2-0 szép eredmény, de semmi több. Ez be is bizonyosodott, mert szereztek egy gólt és hirtelen újra minden nyitott lett. Általában több gólt szoktunk rúgni, ha ennyi helyzetünk van, mint ma, de a kapusuk fantasztikus volt. Az utolsó percekben aztán jött az harmadik gólunk. A 4-1 jobb eredmény lenne, de nem álomországban élünk – nyilatkozta Jürgen Klopp, a Liverpool mestere úgy, mintha az idegenbeli 3-1-es siker rossz eredmény lenne.

– Az ajtó még nem zárult be előttünk – vette át a szót hasonló szellemben a Benfica vezetőedzője, Nélson Verissimo. – A cél az volt, hogy meccsben legyünk a Liverpoollal, amely Európa egyik legjobb csapata. Megpróbáltuk kiaknázni a gyenge pontjaikat, és ez többnyire sikerült is. A második félidőben egyértelműen feljavultunk, a gól pedig visszahozott minket a meccsbe. Közel voltunk az egyenlítéshez, ehelyett 3-1 lett a végeredmény, ami kissé megnehezíti a dolgunkat. Viszont nincs még lefutva a párharc, csak nehezebb lett a feladat.