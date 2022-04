Nem bírtak a kétméteres székely medvével a fradisták

Az is a kedélyek lecsillapodását szolgálta, hogy a fegyelmi bizottság kedd délben a csíkszeredai Becze Tihamért is eltiltotta egy meccsre testre mért botütésért – teljesen indokoltan. Reméltük, hogy lesz foganatja a többirányú figyelmeztetésnek. Így is történt.

A ferencvárosi tábor sportszerűségből jelesre vizsgázott, drapériát függesztett ki, jobbulást kívánva a még mindig kórházban lábadozó Salló Alpárnak. A vendégcsapat pedig a sérült játékos mezét akasztotta ki a kispadja mögé.

A Tüskecsarnok egy szektort leszámítva teljesen megtelt, a biztonság kedvéért inkább ily módon is elszigetelték a vendégdrukkereket.

Az előzmények finoman fogalmazva nem a Csíkszeredának kedveztek. Nem azért, mert az első két meccs után 1-1 volt az összesített állás, hanem mert ebben az idényben, az alapszakaszban nemhogy pontot, de még gólt sem szereztek a Fradi vendégeként.

A vendégektől tehát hiányzott Becze, visszatért viszont a kétméteres óriás, Láday Tamás, aki főszereplővé lépett elő. Az FTC szerzett vezetést a 7. percben, egy távoli lövésbe Kóger Dániel kotort bele, a korong kevéssel bár, de túljutott a gólvonalon (1-0). Aztán ugyancsak távoli lövéssel egyenlített, sőt előnyt is szerzett a Csíkszereda. Mindkétszer Láday állt az FTC kapuja elé, takarva a kilátást Arany Gergely kapus elől. A 10. percben az orosz Kuljas, a 25.-ben pedig Gecse volt a gólszerző (1-2).

Az egyenlítő gól után néhány vehemens Fradi-drukker megpróbált betörni a vendégszektorba, a biztonsági szolgálat szerencsére jól végezte a dolgát.

Különösen a második csíki találatnál volt látványos Láday szerepe; nem volt erős a lövés, Gecse inkább csak kapura emelte a korongot, Láday az utolsó pillantban ugrott el előle, Arany semmit sem látott. Egy perc múlva Stach talált be, így már 3-1-re vezetett a Csíkszereda. Ezután a plexi betörése miatt tíz percen át állt a játék, a szünetig aztán nem esett újabb gól.

Arany Gergelyt ötször mattolták a csíkiak Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A harmadik húsz perc kemény FTC-rohamokkal kezdődött, gólt azonban a Csíkszereda szerzett a 43. perc elején. Méghozzá nem sokkal azután, hogy kettős emberelőnybe került. A szokásos figuraként ismét Láday takarta a kilátást, Kuljas pedig hatalmas bombát zúdított a jobb alsóba (1-4).

A Fradi nem adta fel, de vagy a lövések nem voltak elég pontosak, vagy a vendégek kapusa, Adorján védett bravúrral. Fodor Szabolcs több mint öt perccel a vége előtt lehozta az FTC kapusát, Arany Gergelyt és mezőnyjátékost küldött be, de hat az öt, kiállítás esetén hat a négy ellen, sőt büntetőből sem tudtak betalálni a hazaiak. A legvégén Gecse az üres kapuba helyezve állította be a végeredményt. Zúgott a „piszkáld ki belőle…” nóta a vendégtorkokból.

Majd a találkozó után a székely himnuszt is elénekelték a csörömpölő gépzenével dacolva. Elegánsabb lett volna, ha a rendezők tiszteletben tartják a vendégek ünneplését.

A meccs záróakkordjaként aztán a vendégek Salló Alpárnak üzentek fél térdre ereszkedve, a győzelem talán az ő gyógyulására is jótékony hatással van.

– Ilyet eddig csak Brassóban tapasztaltam, hogy a székely himnusz alatt nem kapcsolják ki a zenét. Mi mindig igyekszünk megadni a tiszteletet, amit mi is megérdemlünk – tette szóvá a székely himnusz megsértését Adorján Attila.

Tartunk tőle, ennek lesz még folytatása Csíkban. Egyelőre maradjunk annyiban, a Csíkszereda 5-1-re nyert és összesítésben 2-1-re vezet. Folytatás mindjárt holnap, szerdán, 18.30-tól, ismét a Tüskecsarnokban.