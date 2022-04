„Guardiola a tehetsége mellett másnak is sokat köszönhet”

Simeone edzői pályafutása során végigjárta a ranglétrát, argentin, illetve olasz kluboknál is megfordult, mielőtt 2011 decemberében megkapta volna élete lehetőségét, és az Atléticóhoz szerződött. A Madridban eltöltött bő tíz éve alatt majdnem 980 millió eurót költött átigazolásokra, de együttese legnagyobb sztárjain gyakran túl is kellett adnia, emiatt többek között Diego Costa, Antoine Griezmann és Álvaro Morata távozásával is muszáj volt megbarátkoznia.

Guardiola ehhez képest a csúcson kezdte az edzősködést, a Barcelonánál (először a B csapatnál), majd olyan klubokhoz csatlakozott, amelyek sosem voltak pénzszűkében, mint a Bayern München és a Manchester City. Így szinte bármelyik játékost megszerezhette, akire szemet vetett. Ennek jegyében

több mint másfél milliárd euróért igazolt futballistákat a három együttesnél eltöltött közel tizennégy éve alatt. Ebben természetesen a fent említett spílerek nincsenek benne, ők már Guardiola kinevezésének idején a Barca labdarúgói voltak. Ahogyan Thierry Henry, Carles Puyol, Samuel Eto’o, Víctor Valdés, Dani Alves, Gerard Piqué és Thiago Alcántara is.