Guardiola távozik, és a City elhappolja Ten Hagot a MU orra elől?

Közel egy évtizede keresi Sir Alex Ferguson méltó utódját a Manchester United. Az edzőlegenda 2013-as visszavonulása óta David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solksjaer és Ralf Rangnick váltotta egymást a menedzseri pozícióban, de egyik menedzser sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s az angol rekordbajnok immáron a 2012/13-as idény óta nem nyerte meg a Premier League-t, a 2016/17-es évad óta pedig nem került egyáltalán trófea a vitrinjébe. Idén sem fog, a Bajnokok Ligájából és a hazai kupasorozatokból is kiesett már a gárda, a bajnoki tabellán a listavezető Manchester City mögött húsz ponttal lemaradva csupán a hatodik helyet foglalja el, a BL-indulás kiharcolásáért is vért kell izzadnia.

A vezetőedzői poszt következő várományosa Erik ten Hag, ő a decemberben átmeneti jelleggel, az idény végéig kinevezett Rangnicktól vehetné át a stafétabotot. Az Ajax mesterével már fel is vette a kapcsolatot az MU, és bár megegyezésről eddig nem szóltak a híradások, a Sky Sports beszámolója szerint bizakodhatnak a Vörös Ördögök szurkolói, hogy nyáron a holland szakember vezetésével kezdi meg a felkészülést a szebb napokat is látott csapatuk.