BL: szomorú házigazda lett a Manchester United és az Ajax is

Győzelemmel hangolt egymás ellen a Manchester United és az Atlético Madrid. Az angolok hétvégi sikere zajosabb volt, ugyanis Cristiano Rolando megszerezte a Tottenham ellen klubszinten a 49. mesterhármasát, és a legtöbb statisztika szerint profi pályafutása során 807 gólnál tart, amivel ő minden idők legeredményesebb futballistája, bár egyesek, köztük az egyik „vetélytárs”, a legendás Pelé is vitatja ezt.

A portugál tehát a jelek szerint remek formába lendült, bizonyára okoz majd kellemetlen pillanatokat az Atléticónak is, bár a spanyolok is önbizalommal felvértezve érkeztek meg az Old Traffordra. Az ő adu ászuk az ugyancsak portugál Joao Félix, a huszonkét éves támadó a legutóbbi öt találkozón öt gólt szerzett, betalált a Cádiz ellen, duplázott a Betis otthonában, és a United elleni első meccsen is ő szerzett vezetést. Akkor 1-1 lett a végeredmény, innen folytatták a felek a visszavágón.

Az angoloknál Pogba, Mata, Rashford, Lingard és Cavani is a kispadon kezdett, a spanyoloknál pedig a sérüléséből visszatért Antoine Griezmann lett Joao Félix párja a kétszemélyes csatársorban. Az angolok nagy lendülettel kezdtek, sok labdát szereztek az ellenfél térfelén, az Atlético pedig szemlátomást a szervezett védekezésből próbált ellentámadásokat vezetni. Egy ideig így küzdöttek egymással, majd az első negyedóra végén egy-egy nagy lehetőségük is meghiúsult. Előbb Elanga közeli lövése Oblak kapus fejéról vágódott ki, majd a másik oldalon De Paul 25 méterről célozta meg a jobb felső sarkot, De Gea a levegőben úszva piszkálta szögletre a labdát.

Cristiano Ronaldo ezúttal nem tudott segíteni a csapatán Fotó: AFP/Paul ELLIS

Manchesteri fölénnyel, nagy iramú játékkal, néhány veszélyes spanyol kontrával teltek a percek, az utóbbiak egyikének a végén a 33. percben Joao Félix a hálóba lőtt, ám a beadás előtt Llorente lesről indult, ezért a játékvezető nem adta meg a gólt. A 41. percben viszont már nem lehetett vita: Félix indította a jobb oldalon Griezmannt, aki pontosan ívelt a máik oldalra, és a nagy lendülettel érkező Renan Lodi az ötösről a kapu jobb oldalába fejelt – 0-1.

A szünet után az Atlético minden fölé helyezte a biztonságot, ezért ritkábban lódult meg előre, ugyanakkor a Manchester United sehogy sem boldogult vele, még csak komolyabb helyzetig sem jutott el. Ralf Rangnick, a házigazda menedzsere az odaágón a 66. percben hármat cserélt egyszerre, most ugyanazt tette és ugyanakkor, pályára küldte Pogbát, Rashfordot és Maticot is. A 77. percben aztán Varane ötméteres fejesét védte Oblak. Ronaldo pedig a kapu fölé ollózta a labdát. Nagy nyomás nehezedett a hajrában a spanyol kapura, de az utolsó percekben a a vendégek okosan tartották a labdát, többször a hazai térfélen. Ezzel pedig nagyot harcolva, taktikusan futballozva az Atlético Madrid 1-ra nyerni tudott az Old Traffordon, az angolok nem bírtak vele, és kiestek.

Az ajaxos Antony (balra) harcol a labdáért Grimaldóval Fotó: AFP/JOHN THYS

A nap másik mérkőzése is döntetlenről indult, Lisszabonban 2-2-re végzett a most házigazda Ajax Amsterdam a Benficával. Nélson Veríssimo, a portugálok vezetőedzője szerint egyáltalán nem indultak így idegenben sem hátrányban, ugyanakkorának látta a két csapat esélyét a továbbjutásra. A Benfica türelmes labdatartással próbálta elejét venni a hollandok rohamainak, és az utóbbiak így csak egy lesgólt tudtak felmutatni a 7. percben. Az első félidő derekától többször is nehéz perceket éltek át a vendégek, de a védelmük Vlahodimosz kapussal az élen jól állta a sarat.

A második játékrészben a Benfica is többször veszélyeztetett, akadt helyzet itt és ott is, de a portugálok szereztek vezetést: szabadrúgást kaptak a 77. percben néhány méterre az alapvonaltól, a jobb oldalon, az oldalvonal közeléből. A szöglettel felérő szabadrúgás Grimaldótól remekül jött középre, Onana árnyékra futott, Darwin Núnez pedig 6 méterről a kapuba fejelt – 0-1.

Ezután rohamozott az Ajax, de lövéshez sem jutott, annyira jól védekezeztek a vendégek. Átvészelték a hétperces hosszabbítást is, így nagy meglepetésre a Benfica jutott nyolc közé.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, visszavágók

Manchester United (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 0-1 (0-1), Manchester, Old Traffor, 74 000 néző, jv.: Vincic (szlovén). Gólszerző: Lodi (41.). Továbbjutott az Atlético Madrid 2-1-es összesítéssel.

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0-1 (0-0), Amszterdam, Johan Cruijff ArenA, jv.:del Cerro Grande (spanyol). Gólszerző: Darwin Núnez (77.). Továbbjutott a Benfica 3-2-es összesítéssel.

Borítókép: Renan Lodi győztes gólt ünnepelhetett az Old Traffordon (Fotó: AFP/Paul ELLIS)