A Liverpool idegenben szerzett kétgólos előnyt a Benfica ellen

– Tíz percig magyarázta a Benfica taktikáját, de egy szót sem értettem belőle – viccelődött Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere, majd komolyra fordította a szót, elmondta, habár több játékosuk, köztük Diogo Jota és Luis Díaz is szerzett tapasztalatot a portugál élvonalban, a megszokott módon készülnek ellenfelük játékából, nincsen szükségük belső történetekre.

A Benfica vezetőedzője, Nélson Veríssimo úgy gondola, ötven százalék az esélyük a Liverpool ellen. Felhívta az ellenfél figyelmét arra, hogy a „tizenkettedik játékossal”, a nézőkkel is számolnia kell.

Lehet, hogy igaza volt, ám az angolokat ez nem különösebben érdekelte. Ráadásul a Benfica kabalának sem rossz a Liverpool számára, eddig mindháromszor minimum a sorozat döntőjéig jutott az angol csapat, ha menet közben búcsúztatni tudta a portugált (1978, 1984, 1985). 1978-ban és 1984-ben meg is nyerte a BEK-et. Most is a Liverpool dominált, és a 17. percben meg is szerezte a vezetést: Robertson végezhetett el szögletet balról, a labda a kaputól távolodva az ötös előterébe tekeredett, enyhén jobbról Konaté érkezett lendületből, és a védőket messze túlugorva 6 méterről a kapu bal oldalába bólintott – 0-1.

Fotó: EPA/Miguel A. Lopes

Amikor kezdett volna magához térni a Benfica, az angol csapat ismét lecsapott: a 34. percben Alexander-Arnold adta be a labdát jobbról, az ötös előterében a hosszún Diaz érkezett, aki a kapu helyett középre fejelt, onnan pedig Mané öt méterről a kapuba lőtt Vlahodimosz mellett – 0-2.

Ha valaki azt hitte, ezzel el is dőlt a mérkőzés, akkor tévedett, és éppen a Liverpool tett ezért: a 49. percben Rafa Silva becsapta Robertsont a jobb szélen, a portugál szélső laposan centerezett, középen simán tisztázhatott volna Konaté, de luftot rúgott, Darwin Núnez pedig kihasználta az esélyt, ballal átvette a labdát, majd 6 méterről, kissé balról, jobbal a hosszú alsóba tekerte – 1-2.

Vérszemet kapott a Benfica, be is nyomta a kapuja elé az angol csapatot, amelyet a kapusa, Alison mentett meg góltól a 60. percben Everton lövése után. Több nagy hazai lehetőséget úszott meg a Liverpool, de utána sikerült kiegyenlítenie a játék képét, azaz tudta biztonságban tartani az eredményt. Sőt, a hajrában még növelni is tudta az előnyét, a 87. percben Keita ugratta ki a leshatárról induló Díazt, Gilberto belógott picit, így nem volt les, Díaz pedig átvette a labdát, megtolta, a kapujából kisprintelő kapus mellett, elvitte balra, majd 10 méterről az üres kapuba helyezett – 1-3.

Bajnokok Ligája, negyeddöntők, első mérkőzés: Benfica (portugál)–Liverpool (angol) 1-3 (0-2), Lisszabon, Estádio da Luz, jv: Jesús Gil Manzano (spanyol). Gólszerző: Darwin Núnez (49.) ill. Konaté (17.), Mané (34.), L. Díaz (87.)

Borítókép: Ibrahim Koneté szerzett vezetést a Liverpoolnak (EPA/Miguel A. Lopes)