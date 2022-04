Újabb vendéggyőzelemmel aranykapuban a Csíkszereda

A mérkőzés kezdetének pillanatában még több százan álltak sorba, mondani sem kell, dugig megtelt a Tüskecsarnok. Ahogy egy nappal korábban, inkább a durván százfős, ám lényegesen egységesebb és szenvedélyesebb vendégtábor hangja töltötte be a jégcsarnokot. Szerencsére nem csak a hangulat, a játék színvonala is egyre emelkedik. Nagy volt az iram, a döntő legjobb meccsét vívta a két csapat a negyedik mérkőzésen.

Végig az FTC üldözte az ellenfelét. 1-0-ra, 2-1-re, majd 3-2-re is a Csíkszereda vezetett, a Fradi azonban csak kétszer tudott egyenlíteni, harmadszorra már nem. Sőt a végeredmény nem is 3-2, hanem 4-2 lett, mert a kapus lehozatal után a vendégek az üres kapuba találtak be.

A Fradiból nagyon hiányzott az eltiltott csapatkapitány, Nagy Gergő, a Csíkszereda pedig végig nagyon fegyelmezetten játszott. 3-1-re vezet a székelyföldi csapat, a szombati, ötödik meccsen tehát lezárhatja a párharcot, de korai lenne temetni az FTC-t. Csíkszeredában ismét pályára léphet Nagy Gergő, ami fordulatot hozhat.

A meccs lezárásaként a szeredai tábor ezúttal is elénekelte a székely himnuszt, amit ezúttal nem zavart meg a hangszórókból szóló zene. Néhány Fradi-drukker „Ria-ria Hungária!” kiáltással próbált ellenvéleményt kifejezni, de a székely himnusz után ugyanerre zendített rá a vendégtábor.

Szerencsére összességében békésen végződött a meccs. Ezt kívánjuk a szombati, ötödik mérkőzésre is.