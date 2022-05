Az utolsó métereken teljesen elfogyott az erő a Kékesen + videó

Vasárnap a királyetappal ért véget az idei Tour de Hongrie, a Miskolc és Gyöngyös-Kékestető közötti etapon, 184 kilométeren, 2751 méternyi szintemelkedéssel kellett megküzdeniük a kerékpárosoknak. A mátrafüredi gyorsasági részhajrá kiemelt jelentőségű volt a pontversenyben vezetőt megillető zöld mez sorsát illetően, hiszen a kétszeres szakaszgyőztes holland Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) és a francia Rudy Barbier (Israel–Premier Tech) pontegyenlőséggel állt az élen. Nos, a nagy sprint végül elmaradt, ugyanis Barbier rendkívül peches volt, néhány száz méternyire a részhajrától géphiba miatt le kellett állnia, így Jakobsen kényelmesen begyűjtötte a pontokat, s ezzel meg is szerezte a zöld mezt. A holland szupersprinter az összetett verseny éllovasaként sárga mezben tekert, de ő is tisztában volt vele, hogy ezt nem tudja megőrizni, így aztán a részhajrá után hátra is csorgott, számára már csak a célba érkezés volt fontos a Kékes meredek emelkedőin.

A hegymászók viszont előreálltak, előbb a BORA–hansgrohe, majd az INEOS Grenadiers húzta a sort, hatalmas tempót diktálva. Egyre soványabb lett az élboly, Mátraházánál már alig harmincan, két kilométerre a céltól csak tizenketten maradtak. Az ír Eddie Dunbar ekkor indította meg a hajrát, az INEOS hegyi menőjével nem tudták tartani a többiek a lépést. Az olasz Antonio Tiberi már jól ismerte ezt az emelkedőt, hiszen tavaly harmadik lett a Kékesen, az ír versenyzővel ellentétben ő tudta, hogy az utolsó kilométer az igazán kemény.

Kétszáz méterre a céltól Dunbarnak még nagyjából ötven méter előnye volt, de a befutóra teljesen elfogyott az ereje, így Tiberi az utolsó métereken meg tudta előzni – a TREK–Segafredo olasz „hegymászója” nyerte a Tour de Hongrie utolsó szakaszát, ez a húszesztendős Antonio Tiberi pályafutásának első győzelme a profik között.

A huszonöt éves Eddie Dunbar sem volt túlságosan szomorú a második hely miatt, hiszen Tiberinek az összetettben jócskán volt időhátránya, így az ír kerékpáros lett a magyar körverseny összetett legjobbja és egyben a kilencvenhét esztendős magyar viadal első ír győztese.

A mieink közül ezen a napon is Dina Márton teljesített a legjobban, az EOLO–Kometa magyar légiósa a 47. helyen ért célba, az összetett versenyben pedig a 38. helyen helyen zárt. Ám azt nézve, hogy a szakasz előtt az összetettben a tizedik helyen állt, ne tagadjuk, hogy a végső helyezésénél bizony jobbra számítottunk.

43. Tour de Hongrie, 5. szakasz, Miskolc–Gyöngyös-Kékestető (184 km):

1. Antonio Tiberi (olasz, TREK–Segafredo) 4:39:31 óra

2. Eddie Dunbar (ír, INEOS Grenadiers) 2 mp h.

3. Oscar Rodriguez (spanyol, Movistar Team) 21 mp h.

4. Samuele Battistella (olasz, Astana Qazaqstan Team) 25 mp h.

5. Edoardo Zambanini (olasz, Bahrain–Victorious) azonos idővel

6. Carl Fredrik Hagen (norvég, Israel–Premier Tech) 31 mp h.

…

47. Dina Márton 2:31 (EOLO–Kometa) p h.

Az összetett végeredménye:

1. Eddie Dunbar 20:38:43 óra

2. Oscar Rodriguez 23 mp h.

3. Samuele Battistella 28 mp h.

4. Edoardo Zambanini 29 mp h.

5. Carl Fredrik Hagen 35 mp h.

6. Niklas Eg (dán, Uno-X Pro Cycling Team) 36 mp h.

...

38. Dina Márton 2:31 p h.

Borítókép: Antonio Tiberi nagy hajrával nyerte meg a Tour de Hongrie záró szakaszát a Kékestetőn (Forrás: Twtter/Tour de Hongrie)