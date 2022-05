Fák közé csapódtak a kerékpárosok a Tour de Hongrie célegyenesében + videó

Még szerdán a Tour de Hongrie első, Csákvár és Székesfehérvár közötti 198 kilométeres szakaszán a magyar bajnok Filutás Viktor (Adria Mobil) húsz kilométerre a céltól a mezőny végén négy társával együtt bukásba keveredett. Fájdalmas arccal, de a többiek után tudott indulni, és végül sikerült is felzárkóznia. A szakasz megnyerő holland Olav Kooijjal (Jumbo–Visma) azonos idővel, 4:34:49 órával a 101. helyen ért célba, ám mert a verseny elején ott volt a szökevények csoportjában, és a részhajráknál szépen gyűjtögette az időjóváírásokat, az összetettben a hatodik helyre került. Filutás hét másodperccel maradt el Kooijtól, s csak azért nem ő vehette fel a legjobb magyarnak járó fehér trikót, mert a szökevények között tovább maradó Dina Márton (EOLO–Kometa) egy másodperccel előtte állt. Szerda este viszont úgy nézett ki, hogy Filutás a sérülései miatt nem folytathatja a versenyt. Kórházba szállították, s ugyan a röntgen nem mutatott ki kulcscsonttörést nála, amitől tarthattunk, az orvos nem javasolta neki, hogy csütörtökön rajthoz álljon. Filutás Viktor viszont ennek ellenére úgy döntött, hogy nem száll ki a versenyből.

Még a szerdai szakasz kapcsán meg kell említeni, hogy a világ egyik legerősebb csapatánál, a Quick-Step Alpha Vinyl Teamnél roppant csalódottak lehettek. Jó okkal sokat vártak, konkrétan szakaszgyőzelmet a holland Fabio Jakobsentől, aki tavaly megnyerte a Vuelta a Espana pontversenyét, a spanyol körversenyen már öt sprintbefutót nyert meg, idén a valenciai és az algarvei körön is ő gyűjtötte a legtöbb pontot két-két szakaszgyőzelemmel, s a Párizs–Nizza versenyen is nyert szakaszt. A Quick-Step a Tour de Hongrie-ra bombaerős csapattal érkezett, Jakobsen kiváló segítőket kapott – például a francia Florian Sénéchalt –, azonban valamit szerdán nagyon elrontottak, mert Jakobsen csak a 25. helyen ért célba Székesfehérváron, a társai pedig jóval mögötte.

A mai nap – nyolcfős – szökésében is volt magyar versenyző a 37 éves Kusztor Péter (Novo Nordis) személyében, az élboly mintegy két és fél perces előnyt dolgozott ki, honfitársunk pedig a második, tiszaújvárosi gyorsasági részhajrá előtt szakadt le társairól, miközben a mezőnyben kisebb bukás történt, amelyben egy motoros is érintett volt. A hajdúszoboszlói befutó előtt 55 kilométerrel a Quick-Step Alpha Vinyl állt a mezőny élére, és több mint 60 km/órás tempóval, az oldalszelet kihasználva szétszakította a mezőnyt, majd rövidesen utol is érte a szökevényeket. A két legnagyobb csoport a szakasz végére összeért, így szinte a teljes mezőny együtt indult harcba a hajdúszoboszlói szakaszgyőzelemért. Hatszáz méterrel a cél előtt, a célegyenesben tömeges bukás történt, s a Jumbo–Visma járt a legrosszabbul, három kerékpárosa is lerepült az útról, be a fák közé. A mezőnyhajrát Jakobsen nyerte meg, így ő is, csapata is kiköszörülte a csorbát.

– Néha nyersz, néha veszítesz, de ma meg kellett mutatnunk, mire vagyunk képesek. A végén a csapattársaim helyzetbe hoztak, köszönettel tartozom nekik, ez csapatmunka volt – nyilatkozta Fabio Jakobsen.

Az összetett versenyben a nap szökésében remeklő belga Jens Reynders (Sport Vlaanderen–Baloise) átvette a vezetést, a legjobb magyart megillető fehér trikót továbbra is Dina Márton viselheti, aki a kilencedik helyen áll.

– Nehéz és stresszes nap – foglalta össze a szakaszt Dina Márton, az EOLO–Kometa kerékpárosa. – Ötven kilométerrel a vége előtt egy óriási szelezésben az egész csapat leszakadt, a Team BikeExchange–Jayco és a mi csapatunk óriásit dolgozott, így az utolsó négy kilométeren elkaptuk a mezőnyt. Sajnos nem jött össze a sprint, ugyan a csapatból többen ott voltak nagyon jó vonatokon, de kevesebb mint egy kilométerrel a vége előtt elestek.

43. Tour de Hongrie, 2. szakasz, Karcag–Hajdúszoboszló (192 km):

1. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) 3:59:20

2. Rudy Barbier (francia, Israel–Premier Tech) a. i.

3. Sasha Weemaes (belga, Sport Vlaanderen–Baloise) a. i.

4. Itamar Einhorn (izraeli, Israel–Premier Tech) a. i.

5. Max Kanter (Movistar Team) a. i.

6. Matteo Moschetti (olasz, Trek-Segafredo) a. i.

13. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

Az összetett állása:

1. Jens Reynerds (belga, Sport Vlaanderen–Baloise) 8:33:52

2. Fabio Jakobsen 4 mp h.

3. Olav Kooij (holland, Jumbo–Visma) a. i.

4. Elia Viviani (olasz, INEOS Grenadiers) 5 mp h.

5. Rudy Barbier 10 mp h.

6. Sasha Weemaes a. i.

9. Dina Márton (magyar, EOLO–Kometa) a. i.

A pénteki 3. szakaszon a mezőny Sárospatak és Nyíregyháza között 154 kilométert tesz meg. A rajt Sárospatakon az Eötvös úton 14.20-kor lesz, a befutó Nyíregyházán a Bocskai utcában 17.45 körül várható. Az M4 Sport végig élőben közvetíti a versenyt, az Eurosport 20 órakor összefoglalóban számol be a nap történéseiről.

