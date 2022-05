Öt magyar és nyolc győri is jelölt a Bajnokok Ligája álomcsapatába

Az EHF szokás szerint tíz kategóriában hirdette meg a június elsejéig tartó szavazást. A balszélsők között két magyar is versenyben van, a győri Schatzl Nadine és a ferencvárosi Márton Gréta is szerepel az elismerést jelentő listán.

Az idény legjobb fiatal játékosai között is van magyar belharc, itt Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria) és Fodor Csenge (Győri Audi ETO KC) küzd egymással is a szavazatokért, míg a védekező specialisták között a BL-címvédő Viperst erősítő Tomori Zsuzsanna kerülhet be az All Star csapatba.

A győriek légiósai közül a kapusoknál Laura Glauserm, a jobbátlövőknél Rju Eun Hi, az irányítóknál Stine Oftedal, a beállóknál Linn Blohm, a védőknél – Tomorival szemben – Kari Brattset Dale, az edzőknél pedig Ambros Martín pályázik arra, hogy All Star legyen.

A tavalyi álomcsapatból Cristina Neagu, Eduarda Amorim, Stine Oftedal, Nora Mörk, Ole Gjekstad, Henny Reistad és Pauletta Foppa ezúttal is jelölt. Az EHF listájára összesen 60 játékos került fel, a legtöbben, kilencen a Metzet és a Viperst képviselik, a Győr és az Esbjerg nyolccal-nyolccal követi riválisait.