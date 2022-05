A fejbe dobott magyar hőst is megünnepelték Németországban

Szikora Melindával madarat lehetne fogatni, a 33 éves kapus újjászületett Bietigheimben. Akár szó szerint is érthetnénk a metamorfózist: a válogatott játékost az egyik csapattársa fejbe dobta az Európa-liga elődöntő előtti utolsó edzésen, ezt egy éjszakája bánta, ennek ellenére összekaparta magát az Ikast elleni találkozóra. – A lengyel csapattársamra, Karolina Kudlacz-Glocra egy pillanatig sem haragudtam, megesik az ilyen edzésen. Az ő tapasztalata is kellett az Ikast ellen, mert rá játszottuk ki a figurát az utolsó támadásunk előtt, és nem is hibázott. Ezzel a góllal jutottunk a másnapi döntőbe – idézte fel a dániai hétvége eseményeit Szikora.