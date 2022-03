Kivédte a spanyolok szemét, most boldog és szerény

Szikora Melinda halmozta a bravúrokat a spanyolok elleni 30-27-es magyar győzelemmel zárult santanderi Eb-selejtezőn. A női kézilabda-válogatott kapusa az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) statisztikája szerint 39 lövésből tizenkettőt védett, ami 30,77 százalékos mutató, világklasszis teljesítményt takar.

Egy védés a sok közül:

A németországi Bietigheimben védő Szikora szerényen fogadta a dicséretet. – Tavaly a szlovákok elleni selejtezőn is jól ment a védés, de a spanyolországi mérkőzés volt az eddigi válogatott-pályafutásom legjobb mérkőzése. Boldog vagyok, elsősorban azért, mert ki tudtuk javítani a hibáinkat, amelyekre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány hívta fel a figyelmünket. Nem nyitottuk meg a folyosókat az alacsony és mozgékony spanyol emberek előtt, okosan lezártuk ezeket a területeket – mondta a válogatottal még Spanyolországban tartózkodó kapus. Hozzátette, a támadások elemzése nem az ő reszortja, de nem lehetett nem észrevenni, hogy sokkal okosabb, összeszedettebb volt a válogatott játéka, mint szerdán a tatabányai találkozón. – Kevesebb labdát adtunk el, és nem erőltettük a gyors támadásbefejezést, türelmesen, sokszor a passzív jelzésig támadtunk – dicsérte a társait a Fradival bajnokságot és Magyar Kupát nyert, a Siófokkal Európa-liga-döntőbe jutott tapasztalt hálóőr.

Balról a harmadik a magyarok főszereplője Fotó: Paula Arcos/EHF

Okkal vetődik fel a kérdés, hogy a szövetségi kapitány rotációs elve vagy más okból miatt nem lépett pályára a spanyolok elleni „odavágón”. Kiderült, Szikora nem a pihentetés, hanem egy apróbb sérülés miatt hagyta ki a tatabányai mérkőzést. – A hazai felkészülés hajrájában bevizesedett a térdem, ezért nem voltam százszázalékos erőállapotban, szerencsére Santanderben már minden rendben ment – mondta a tavalyi olimpián is szerepelt kapus.

Fő a bizalom

Szikora Melindához a bizalom a kulcs. Az ő elmondása szerint erre érzett rá ösztönösen a tokiói játékok után kinevezett szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimirnek hálás a lehetőségért.– Sokat jelentett, hogy a kezdetektől fogva érzem Vova (a szövetségi kapitány – a szerk.) bizalmát, és Duleba Norbert kapusedző szerepe is nagyon fontos számomra a válogatottnál. A szlovákok elleni meccs óta ebben nincsen hiány, és igyekszem meghálálni a belém vetett bizalmat. A német bajnokságban és az Európa-kupában is jól ment a védés, és nagyon örülök, hogy ezt a formát sikerült átmentenem a válogatottba – foglalta össze a lényeget a 33 esztendős kapus. Természetesen szóba jött az is, hogy miután két fordulóval a vége előtt megteremtette a csoportelsőség lehetőségét az Eb-selejtezőn a női kézilabda-válogatott (a hátralevő két meccsen legalább pontot kell gyűjtenie, mint a spanyoloknak), vajon nem lankad-e a motiváció a hátralevő két meccsre… – Erről nem lehet szó, a portugálok és a szlovákok elleni mérkőzéshez is úgy kell hozzáállnunk, hogy nem hibázhatunk. Fiatal a csapatunk, minden apró sikerbe bele kell kapaszkodnunk, és minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat. A sűrű versenynaptár miatt erre nincsen sok lehetőségünk, de a rendelkezésre álló időt a további fejlődésünkre kell fordítanunk – mondta Szikora Melinda.

Női kézilabda Eb-selejtező, Santander: Spanyolország–Magyarország 27-30. A csoport állása: 1. Magyarország 6 pont/4 mérkőzés (122-109), 2. Spanyolország 6/4 (113-108), 3. Portugália 2/3, 4. Szlovákia 0/3.

A csoportok első két helyezettje jut ki a novemberi északmacedón, montenegrói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatott Szlovéniában, minden bizonnyal Celjében szerepelne. A torna biztos résztvevője a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok csapatai.

Borítókép: Megbabonázta a spanyol lövőket (Fotó: Paula Arcos/EHF)