Női kézilabda-válogatottunk idegenben feledtette a hazai fiaskót

A 2022-es női kézilabda-Európa-bajnokságot november 4. és 20. között közösen rendezi Szlovénia, Észak-Macedónia és Montenegró, s az Eb-re azért nem a „szokásos” decemberi időpontban kerül sor, hogy ne ütközzön a katari labdarúgó vb-vel. A magyar válogatott az 5. selejtezőcsoportba kapott besorolást a 2021-es vb-n hazai pályán negyedik helyezett spanyolok, valamint a szlovákok és a portugálok mellé. Az Eb-re a csoport első két helyezettje kijut, s a mieink a portugálok elleni hazai 34-24-es, valamint a szlovákok elleni 30-28-as idegenbeli győzelmükkel megágyaztak annak, hogy a legrosszabb esetben is másodikként zárjanak a négyesben. De miért ne lehetne ebből csoportelsőség? – gondolhattuk. Elvégre a tokiói olimpián a csoportban sikerült 29-25-re legyőznünk a spanyolokat, végül mi a hetedik, ők a kilencedik helyen végeztek.

Szerdán azonban az Eb-selejtező csoportmeccsen a spanyolok Tatabányán 30-28-ra legyőzték Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesét, ami azért is fájó volt, mert csapatunk öt góllal is vezetett a meccsen, az ellenfélnél pedig két perccel a vége előtt volt először az előny. De elvitték mindkét pontot, nagyot lépve a csoportelsőség felé.

Szombaton Santanderben jött a visszavágó. Válogatottun Bilbaóban landolt, innen busszal ment tovább Santanderbe.

Fotó: Facebook/Magyar kézilabda-válogatott

A magyar válogatott bő keretének tagjai közül Albek Anna, Faluvégi Dorottya, Helembai Fanny és Kajdon Blanka nem utazott el Santanderbe, Janurik Kingát és Háfra Noémit pedig nem nevezték be a meccsre. A találkozó magyar góllal kezdődött, Kljuber Katrin értékesített egy hétméterest, és az elején még 4-3-nál is nálunk volt az előny. 8-6-ra viszont már a spanyolok vezettek, s a mieink rendre egy- vagy kétgólos hátrányból próbálták utolérni a házigazdát. Ez a 28. percben 13-13-nál sikerült, amihez előtte kellettek a kapuban Szikora Melinda bravúrjai is. S az első játékrész is döntetlennel zárult, 15-15 állt az eredményjelzőn.

Fordulás után a spanyolok kezdtek jobban, de a 37. percben Vámos Petra góljával 20-19-re már válogatottunk vezetett. Nem sokkal később Kácsor Gréta találatával pedig 23-20-ra. A 45. percben egy újabb Kácsor-gól már a 25-21-es, utána Tóvizi Petra találata a 26-21-es, majd Klujberé a 27-21-es állást jelentette. S ekkor tíz perc volt hátra. A spanyolok időt kértek, és 27-23-ra felzárkóztak. A végén pedig 30-27-re, és az utolsó támadást ők vezették. Ha gólt dobnak, ugyanúgy 30-28 a végeredmény, mint Tatabányán, összevetésben holtverseny van; de a hazaiak elpackázták a lehetőséget, kidobták a labdát a pályáról. Így a magyar válogatott 30-27-re győzött, kijavította a szerdai hibáját, s nagyon úgy néz ki, hogy csoportelsőként jut majd ki az Európa-bajnokságra.

Legeredményesebb játékosaink Szöllősi-Zácsik Szandra és Klujber Katrin voltak egyaránt hat góllal, Szikora Melinda pedig tizennégy lövést hárított, kétszer fejbe lőtték, ami nem kellemes, ám ezen is túltette magát. De most minden magyar játékosnak kijár a dicséret.

Golovin Vlagyimir a Nemzeti Sportnak a következőket nyilatkozta:

– Nagyon hasonlított ennek a mérkőzésnek a forgatókönyve, mint amilyen szerdai hazai meccsünk is volt. Alaposan kielemeztük a szerdai vereséget. Akadtak ezúttal is hibák, de most is remekül küzdöttek és hajtottak a lányok, akik a hajrában most meg tudták nyerni a találkozót. A szünet után javult a védekezésünk, nem kaptunk gólt indításból, ez volt a győzelem egyik kulcsa. A sikeres végjáték és a siker nagyon fontos, hogy a fiatal csapatunk önbizalmat szerezzen és lelkileg erőssé váljon.

Eb-seletező, 4. forduló, 5. csoport: Spanyolország–Magyarország 27-30 (15-15)

lövések/gólok: 44/27, illetve 45/30; gólok hétméteresből: 3/2, illetve 5/4; kiállítások: 6, illetve 10 perc

Magyarország: Szikora – Lukács V. 1, Klujber 6 (3), Vámos P. 3, Bordás 3, Szöllősi-Zácsik 6, Schatzl 1. Csere: Szemerey (kapus), Hornyák D., Tóvizi 2, Márton G. 2, Planéta 1 (1), Kovács Anett 2, Kuczora 1, Kácsor 2; szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir.

Borítókép: Nagy volt a magyar öröm a meccs után (Forrás: Facebook/Magyar kézilabda-válogatott)