A Fradi kulcsembere meghozta az egyetlen helyes döntést

– Sajnos az elmúlt idény végén volt egy kis problémám, amely zavart játék közben. Nem sérülés, inkább úgy mondanám, nehézség, amely miatt több meccset ki kellett hagynom, többek között a Magyar Kupa-döntőt. Azt nagyon sajnáltam, vágytam rá, hogy pályára lépjek, óriási meccs volt, rengetegen eljöttek nekünk szurkolni. A végén azonban nyertünk, hatalmasat ünnepeltünk, s igazából ez volt a fontos. Most nyáron pedig van idő a teljes felépülésemre – mesélte Tokmac Nguen az FTC-nek a csapat Bad Radkersburg-i edzőtáborában.

A 28 éves labdarúgó utalt arra, hogy több megkeresést is kapott az elmúlt időszakban. Normális, ha egy játékosnak lejáróban van a szerződése, akkor megélénkül iránta az érdeklődés. Nekem évek óta kiváló a kommunikációm a klubbal, most sem volt másképp. Elegendő időt fordítottam arra, hogy meghozzam a helyes döntést, amely a maradás volt, a karrierem, az életem és a családom szempontjából is. Szóval itt vagyok, mert itt akarok lenni. Szerintem sok közös élményben lesz még részünk a Ferencvárossal. A célom, hogy az eddigiekhez képest is jobban teljesítsek, s a nemzetközi kupában sikereket érjünk el. Itt az idő, hogy szintet lépjünk, ehhez már megvan a tapasztalatunk és a játékosaink is. A csoportkörbe jutásnál többre vágyom a Fradival – mondta a labdarúgó.

A Ferencváros megosztott egy videófelvételt, amelyen Tokmac a kedvenc ferencvárosi élményeiről mesél:

