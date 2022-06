„Hajrá, Magyarooország!” – énekelte Orbán Viktor az öltözőben

A mérkőzés után Orbán Viktor kivételesen személyesen is gratulált a magyar válogatott döbbenetes különbségű győzelméhez Wolverhamptonban. A Telex munkatársának tudósítása szerint a csapatkapitány Szalai Ádám éppen neki nyilatkozott, miközben észrevette, hogy a magyar kormányfő még fél órával a lefújás után is a tribünön tartózkodik, és ekkor kérte meg, hogy szóljon néhány szót a csapathoz.

„A miniszterelnök elsőre visszautasította a meghívást, arra hivatkozva, hogy ez a játékosok sikere, az ő ünnepük, és ebbe ő nem akar belezavarni a jelenlétével. Végül azonban Szalai harmadik vagy negyedik kérlelésére kötélnek állt, és csatlakozott a magyar játékosokhoz” – írja a Telex.

Szalai Ádám egyszer már, 2009-ben behívta akkori csapata öltözőjébe az akkor ellenzéki politikus Orbánt. Szalai a találkozásuk idején a Real Madrid Castilla játékosa volt, az akkor nemrég létrejött Puskás Akadémia alapítója pedig Mezey György szakmai igazgató társaságában nézte meg a fiatal magyar csatár mérkőzését a Real Madrid edzőközpontjában. Tizenhárom év elteltével Szalai immár az angolverő nemzeti együttes csapatkapitányaként köszönthette az ötödik miniszterelnöki ciklusát kezdő Orbán Viktort Wolverhamptonban.

– Miután megláttam, hogy a miniszterelnök úr jelen van a mérkőzésen, a lefújás után megkértem, mondjon néhány szót a csapatnak – mondta a különleges pillanatokról Szalai Ádám a Nemzeti Sportnak. – Sosem szeretek és nem is illendő beszélni arról, ami az öltözőben elhangzik, és csak a csapatra tartozik, most sem tenném, de annyit mondhatok, természetesen nagyon örültem, hogy Orbán Viktor bejött az öltözőbe, és személyesen gratulált a válogatottnak az elmúlt hetek sikereihez. Megtisztelő minden játékosnak azt hallani az ország első emberétől, hogy a magyarok milyen sokáig büszkék lesznek ránk és az Anglia elleni meccs eredményére.

A miniszterelnök ugyanis arról is beszélt – tudta meg a Nemzeti Sport–, hogy ő is mindig emlegetni fogja, és az unokáinak is elmeséli, hogy jelen volt azon a történelmi mérkőzésen, amelyen Magyarország 4-0-ra legyőzte Angliát.

A régi angol stadionokra jellemzően szűk wolverhamptoni öltözőben, ahová éppen csak befértek a játékosok és a szakmai stáb tagjai, alig egy-két perces köszöntőt mondott a futballrajongó kormányfő.

Orbán Viktor, mint ő maga elmondta, csak Szalai Ádám kérésére ment be a játékosokhoz, amit legutóbb jó tíz éve, 2011 márciusában tett meg, amikor a hollandoktól elszenvedett 4-0-s budapesti vereség után, az amszterdami visszavágó előtt személyes jelenlétével állt ki a padlóra küldött csapat mellett. Amely aztán idegenben is kikapott 5-3-ra, de remek mérkőzést játszott Európa egyik legjobb válogatottjával.

Sokévi építkezés után az osztrákok elleni, az Európa-bajnoki tornák történetében 52 év (!) után első győztes meccsünk olyan eufóriát váltott ki Budapesten 2016 júniusában, hogy az emberek tömegesen az utcára tódultak ünnepelni. Erre és az ehhez hasonló várható reakciókra is utalt a miniszterelnök angliai öltözői köszöntőbeszéde során.

A jelenlévők szerint a hangulat érthetően vidám és euforikus volt a magyar öltözőben kedd éjszaka, a miniszterelnök felszabadult mondatai néhányszor meg is nevettették az életük talán legemlékezetesebb estéjét átélő, szinte a föld felett lebegő válogatott játékosokat, akik közül valaki rá is kezdett az ismert szurkolói rigmusra: „Hajrá, Magyarország!” Rögtön bekapcsolódtak a többiek, így Orbán Viktor is a közös éneklésbe, skandálásba és tapsolásba. „Az komoly pillanat volt” – emlékezett a nem mindennapi helyzetre az egyik jelenlévő futballista, akitől megtudtuk azt is, hogy a kormányfő végül minden játékossal kezet fogott, körbesétálva mindenkinek külön gratulált, mielőtt távozott volna az Angliában a legendás 6:3 óta most először győztes magyar válogatott öltözőjéből.

A kormányfői látogatásról sajnos nem maradt hang- vagy képfelvétel, már csak azért sem, mert hagyományosan tilos bármit rögzíteni a csapatok legintimebb közegének számító futballöltözőben.

Csak egy olyan, néhány másodperces videó kering a neten, amelyen a játékosok már magukban ünnepelnek félmeztelenül ugrálva Fluor Tomi Mizu című számát üvöltve.

A Nemzeti Sport teljes cikke ITT olvasható el.

Borítókép: Orbán Viktor kormányfő az angolok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen Csányi Sándor MLSZ-elnök mellett szurkolt (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)