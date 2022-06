Óriási bravúrral aranyhelyzetbe hozták magukat a körmendiek

Ez azt is jelentette, hogy kedden még nem lehetett bajnokot avatni, hiszen 1-1-re állt az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc. Bár Antonisz Konsztantinidesz, a Körmend vezetőedzője látványosan ködösített – értsd: nem mondott igazat – arról, hogy beveti-e az előző meccsen sérülés miatt hiányzó Kamau Stokesot, nem tartalékolta az amerikait. Ennek ellenére a Falco kezdett jobban, 12-5-re is elhúzott sok apró büntetővel. Az elő negyed végére azonban a vendégek felzárkóztak 23-20-ra Jalen Henry pontjaival, sőt a második játékrész elején néhány másodpercre a vezetést is megszerezték.

Tényleg csak néhány másodpercre, mert kisvártatva már ismét öttel ment a házigazda, amely nem egy embernek, hanem mindenki kevés pontjának köszönhetően növelte folyamatosan az előnyét. A Körmend akkor tudott közelebb kerülni, amikor Wesley Gordon a palánk alatt érvényesülhetett. Ekkorra erősen visszaesett az addig is közepes színvonal, a két szemlátomást roppant fáradt csapat rengeteget hibázott. Ziccerek maradtak ki, távolról is pontatlanul céloztak a játékosok, és a valamivel egységesebbnek tűnő szombathelyiek a nagyszünetre 42-33-as vezetést kovácsoltak össze.

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

És a folytatásban úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés. Egy gyors kezdéssel a Falco állva hagyta a vendégeket, elhúzott tizennégy ponttal, és két percig nagyszerűen játszott. Akkor azonban különösen támadásban teljesen szétesett, és a Körmend Stokes két triplájától lendületet kapva szép lassan feljött két pontra, azaz szó sem volt arról, hogy formalitás lett volna a hátralévő idő. A negyed hajrájában úgy lett öt pont újra a hazai előny, hogy Antonisz Konsztantinidesz ellen technikai hibát ítéltek a játékvezetők, bár teljesen jogosan reklamált egy téves ítéletet.

Kínlódott, fogcsikorgatva küzdött mindkét csapat a záró negyedben. A Körmend hiába próbált fordítani, a hazai együttes folyamatosan tartani tudta az öt pont körüli különbséget. Sok volt a hiba, és ez végül a szombathelyiek számára lett végzetes. Az utolsó percre fordulva ugyanis úgy, hogy Henry és Ferencz is kipontozódott, a vendégeknek Durázi Kristóf és Stefan Szavics tripláival mégis sikerült a vezetést átvenniük. Nem sokkal a vége előtt Stokes büntetőivel három ponttal ment a Körmend, a Falcón csak a tripla segíthetett, Keller Ákos azonban a gyűrű alatt helyezkedő Benke Szilárdhoz passzolt, akinek a duplája nem sokat számított. Egy másodperc volt hátra, amikor Maliek White is értékesített két büntetőt, amivel óriási meglepetésre a vendégek 81-78-ra nyertek, ezzel 2-1-re vezetnek a párharcban, és pénteken 18.30 órakor a bajnoki aranyért lépnek pályára hazai pályán.

Fotó: Vas Népe/Unger Tamás

Antonisz Konsztantinidesz, a Körmend vezetőedzője: – Hittünk benne, hogy meglesz a győzelmünk idegenben is, amivel elvettük a Falco pályaelőnyét. Az ellenfél remek csapat, de most nálunk az előny, és én már nem is gondolok két hátralévő meccsre. Csak egyre gondolok, mert annyi kell a bajnoki címünkhöz hazai környezetben. Ez egyszerű feladvány. A játékosaim igazi harcosok, sohasem adják fel, így volt ez az egész bajnokságban, roppant büszke vagyok rájuk.

Durázi Kristóf, a körmendiek játékosa kicsit óvatosabban fogalmazott a mérkőzés után: – A második meccsen is nagy hátrányból jöttünk vissza, és ha akkor nincs Ferencz Csaba utolsó másodperces triplája, akkor lehet, most már megnyerte volna három nullra a párharcot a Falco. Nincs még vége, mert a Falco remek csapat, idegenben is veszélyes, de most boldog vagyok, és a szurkolóink segítségével mindent megteszünk azért, hogy pénteken megszerezzük az aranyérmet.

Férfi bajnoki döntő, 3. mérkőzés: Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Egis Körmend 78-81 (23-20, 19-13, 19-23, 17-25), az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc állása 2-1 a Körmend javára.

Borítókép: A körmendi játékosok a szurkolóik ünneplését fogadják a szombathelyi győzelem után (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)