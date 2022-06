Pászka Lóránd tudja, hogy továbbra is alázatosnak kell maradnia

– Második NB I-es mérkőzésén magyar bajnoki címet, második ferencvárosi kupamérkőzésén Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A vakáció alatt sikerült feldolgoznia, mi minden történt önnel az idény végén?

– Valóban rengeteg minden történt velem az elmúlt hetekben, hónapokban, de úgy érzem, képes voltam és vagyok a helyén kezelni a sikert. Nyugodtan mondhatom, mentálisan rendben vagyok!

– Hol töltötte a szabadságát?

– Odahaza Erdélyben, a szüleimnél. Nem utaztam sehova, számomra az az igazi kikapcsolódás, ha otthon lehetek a családomnál. Ilyenkor minél több időt szeretek velük tölteni, hiszen év közben nem sokat tudunk találkozni. A család is sokat segített abban, hogy mentálisan a helyén kezeljem a dolgokat.

– Ki a legjobb tanácsadója a családban?

– A szüleim és a testvérem is, ők mindenben mellettem állnak, történjen bármi, rájuk számíthatok. Felhívták a figyelmemet, hiába lettem magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes rövid idő leforgása alatt, hiába robbantam be az élvonalba, maradjak két lábbal a földön. Ismernek, tudják, nem vagyok az a típus, aki elszállna magától, és azt hiszi, övé a világ. Ettől függetlenül sokat beszélgettünk, sok szó esett arról, hogy továbbra is maradjak ilyen alázatos, dolgozzak sokat, és tegyek meg mindent a siker érdekében. Akkor újra lesz eredménye az elhivatottságomnak.

– Testileg is sikerült kipihennie magát?

– Aktívan pihentem odahaza. Kézdiszentkereszten és a környéken a barátokat is meglátogattam, feltöltődtem, és bár nem nyúlt hosszúra a nyári szabadság, azért frissen, kipihenten érkeztem vissza a klubomhoz.

Borítókép: Pászka Lóránd a Magyar Kupával (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)