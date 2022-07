Az év kézilabdázója nem dől hátra, emelni akarja a játéka színvonalát

Ahogy az eddigi felnőtt szezonjai során, a következő idényben is a világválogatott erősségű, az előző szezonban három tétmeccsen kétszer legyőzött Győr lesz a legkomolyabb rivális a magyar bajnokságban és a Magyar Kupában.

Márton szerint az előző szezon két megnyert (egy bajnoki, egy kupamérkőzése) ad választ arra a kérdésre, hogy van-e sikeres taktika az ETO ellen. Ehhez társulhat még az előző BL-döntő tapasztalata. – Évről évre próbáljuk megtalálni a Győr gyenge pontjait, az eredmények azt mutatják, hogy ez több alkalommal is sikerült. Ők is sebezhetők, emberből vannak, tehát tudnak hibázni. Elképzelhető, hogy a Vipers nyerő taktikájából mi is alkalmazunk egy-két elemet, de ez a szakmai stáb dolga. Mindenesetre az előző BL-döntőben a Győrt legyőző Vipers játékosa, Tomori Zsuzsanna tapasztalata sokat segíthet nekünk – fogalmazott a fiatal játékos.

Márton a nyáron a Ferencvároshoz érkező két szerb kézilabdázó, az egyaránt BL-győztes Andrea Lekics és Dragana Cvijics beilleszkedéséről is ejtett egy-két szót. A külföldi játékosok mindig új színt tudnak hozni a csapat életébe, így van ez a két szerb idegenlégióssal is. Hihetetlenül impulzívak, temperamentumosok, tűzrőlpattantak, ezer fokon égnek, mindent megtesznek az edzéseken. Jó volt hallani tőlük, hogy hiába értek fel a csúcsra, még akarnak valami nagyot alkotni a BL-ben– mondta az FTC-Rail Cargo Hungaria balszélsője.

Borítókép: Márton Gréta bizakodó az új szezon előtt (Fotó: Nemzeti Sport)