Kibékült, kezet fogott a két háborgó edző, Elek Gábor és Ambros Martín

A szombati elődöntőkön végül érvényesült a papírforma a női kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében. A Fradi hétméterespárbajba bonyolódó meccsen kínlódta túl magát a Siófok elleni meccsen, a címvédő és magyar bajnok Győr alaposan kitömte a Dunaújvárost.

Elek Gábor, a Fradi edzője nem csinált titkot abból, hogy a döntőre pihentette a játékosait, de majdnem ráfaragott a csapata. Ambros Martín különösebb feszültség nélkül élvezhette végig, amint csapata 21 gólos verést mért az ellenfelére. Vasárnap újra létrejött a nagy találkozás: a nagycsütörtöki népligeti rangadó után megint egymás ellen meccselt a két korábbi jó barát, társszövetségi kapitány. A Ferencváros 29-24-es győzelmével zárult meccs után a kézilabda-szövetség két-két meccsre eltiltotta az edzőket, de még a büntetés előtt, közvetlenül a feszült meccs után Elek Gábor elnézést kért a meggondolatlan cselekedetéért, amiért kis híján nekiment a kollégájának, a spanyol szakember ellenben kijelentette, hogy „soha többé nem hajlandó beszélni erről az emberről”, azaz Elek Gáborról. Martín azóta sajtótájékoztatót tartott Győrben, nyilvánvalóvá tette, hogy felpiszkálta az igazságérzetét a szövetség büntetése.

Az ominózus eset óta ma játszott először egymás ellen a két edző csapata. A bronzmérkőzés második félidejét mindketten a kapu mögötti széksorokból nézték végig. Martín kézfogással köszöntötte Eleket, aki a debreceni kollégájával, Köstner Vilmossal nézte a meccset. És amint befejeződött a Siófok győzelmével zárult meccs, előbb Elek Gábor tűnt el a helyéről, a kolléga mozgását Martín szemmel követte, majd ő is az öltözőfolyosó felé vette az irányt. Már javában melegítettek a döntő résztvevői, amikor Martínt kicsalogatta egy interjúra az M4 Sport egyik munkatársa, és amint a tévéstáb felé baktatott, kénytelen volt elsétálni Elek előtt, hiszen az esett útba. Ő inkább mögötte sétált, majd lendületből az ujjával szolidan megkocogtatta a Fradi-edző vállát.

Közvetlenül a kezdés előtt nem volt különösebb kapcsolat a két edző között. Mindketten álldogáltak a kispad előtt az oldalvonal mellett, Martín higgadtan vette tudomásul, hogy Stine Oftedal és Estelle Nze Minko nélkül is gólerősen kezdett a csapata. Rju és Anne Mette Hansen lövéseivel 2-0-val kezdett a Győr.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Solberg bravúrral kezdett a kapuban, így amikor felsült az ETO támadójátéka, akkor sem volt triviális, hogy villámgólokkal szépít, aztán egyenlít a Ferencváros. Pedig a Győr tényleg mindent megtett, hogy ez így legyen: halmozta a technikai hibákat támadásban, de Solberg hét perc után már a negyedik védésénél járt.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Veronica Kristiansen kétperces büntetése után, emberelőnyben sem tudott zárkózni a Fradi. Ekkor már a pályán volt Oftedal, de nem a zseniális norvég irányító, hanem a koreai jobbátlövő, Rju volt elemében. Már három gólnál járt. Az ETO magabiztossága pillanatokon belül elpárolgott, elég volt ehhez Emily Bölk- és Klujber Katrin-villanás – a Fradi ráérzett az átlövésekre, és amikor Márton Grétához került a labda a szélen, garantálható volt a gól. Így is történt: a 13. percben érte utol ellenfelét a Ferencváros, sőt Linn Blohm kihagyott hetese után – először a meccsen – a vezetésért támadhatott. Martín idegesen sétálgatott, majd amikor a svéd beálló akcióból javított, diadalittasan csapott a levegőbe. Elek beérte egy-egy pacsival az aktuális gólszerzővel.

Okulva az áprilisi eseményekből, egyik edző sem a zsűriasztalhoz közel helyezkedett. Rju levegőben való „lekaszabolása” után Martín piros lapot reklamált a csak kétperces kiállítással büntetett Csiszár-Szekeres Kláránál. Szerencsére Elek ebből nem sokat látott…

Martín ráncai kisimultak, amikor Lukács Viktória és Fodor Csenge együttműködésével megvalósult kínai figura végén már négy volt a Győr előnye. Fülig ért a négyszeres BL-győztes edző szája. Miközben Elek idegesen toporgott a kispad előtt. Martín közben forgatta a csapatát (a jövő hétvégén BL Final Fourt rendeznek Budapesten...), pályán volt Háfra Noémi és beállt Estelle Nze Minko is. A Fradi fiatal irányítója, Simon Petra is megmutatta magát, és Klujber is megélénkült. A négygólos előny kettőre csökkent: a nem is olyan régen még felszabadult Martín azonnal időt kért.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Küzdött, kapaszkodott a Ferencváros, és Szöllősi-Zácsik Szandra ki is egyenlített a félidő végére. Az ETO kétszer is ellépett négy góllal, de ezzel nem ment sokra. Martín a hátizsákkal szorongatva sétált az öltöző felé, pechjére oda a Fradi-tábor előtt vezetett az út.

A szünet utáni első támadás a Fradié volt, Angela Malestein hetes góljával – a meccs során először – vezetést szerzett az FTC. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a Győr támadójátéka váratlanul megállt, a meccset remekül kezdő Rju eltűnt a mezőnyben, az átlövők szintén passzivitásba vonultak. Martín hangulatán a kapuscsere segített: a 40 százalékos teljesítménnyel dolgozó Solberget helyettesítő Leynaud bravúrral kezdett. Ugyanezt tette az egy hetes védés erejéig beszálló Glauser is. Oftedal talán a combját beborító méretes kötés miatt sem tudta azt hozni, amit tud.

Simon Petra viszont nagyon élt: a Fradi tizenhét éves, junior Európa-bajnok játékosa három lövésből három gólt szerzett. Felváltva estek a gólok, pedig a Fradinak többször is megvolt az esélye, hogy ellépjen két góllal. Ez végül bő tíz perccel a vége előtt történt meg. Martín meg sem várta a középkezdést, időt kért. Úgy tűnt, ez sem segít, egy-két Janurik-védéssel került közelebb a Fradi a trónfosztáshoz, majd Bölk suhintott egy újabb rakétát Leynaud kapujába. Martín tanácstalanul álldogált. Elek a T betűt jelző táblával a kezében nézte a meccset. Sok oka nem volt az aggodalomra. Három góllal vezetett a csapata, és Janurik Kinga eksztázisközeli állapotban védett.

Valamivel több, mint négy perccel a rendes játékidő vége előtt Martín kikérte a harmadik idejét is. Másban nem nagyon bízhatott: a fáradtnak tűnő csapata rengeteg technikai hibával játszott, és Janurikkal szemben nem találta az ellenszert. A Győr két gyors gólja Eleket is lépésre sarkallta, időt kért. Két és fél perc volt hátra, amikor 24-22-re vezetett a Ferencváros. Újra közelebb jöhetett volna az ETO, de Janurik megint bemutatott egy földön túli bravúrt, aztán még egyet. Eldőlt. 26-22-re nyert a Fradi.

A meccs végén a két edző kezet fogott. Szent a béke…?

Női kézilabda Magyar Kupa, elődöntők: FTC-Rail Cargo Hungaria–Siófok 25-24 – hétméteresek után, Győri Audi ETO–Dunaújváros 39-18. A harmadik helyért: Siófok–Dunaújváros 27-20. Döntő: Győr-FTC 26-22.

Borítókép: Enyhült a feszültség a két edző között (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)