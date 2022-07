Dárdai Pál még mindig bosszankodik, de van, ami kárpótolja

– Nem ijedt meg, amikor a Qabala megszerezte a vezetést?

– Nem, biztos voltam benne, hogy nyerünk. Csak az kellett hozzá, hogy megnyugodjunk. A mérkőzés elején kapkodtunk, talán valamelyest még izgultunk is. Bármennyire furcsán hangzik, a kapott gól jót tett nekünk, utána kezdtünk el úgy futballozni, ahogy tudunk.

– A 0-1 helyett lehetett volna 1-0 is.

– Még most is bosszant, hogy a meccs elején kihagytam a nagy helyzetet, jó lett volna góllal nyitni az idényt. Jóllehet már úgy vagyok vele, hogy ami legutóbb kimaradt, legközelebb bemegy.

– Feltételezem, a két gólpassz valamelyest kárpótolta.

– Szeretem a gólpasszokat, annál is inkább, mert anélkül ritkán születik gól. Az elsőt szögletből adtam, de a második egészen szépre sikerült, Kenan Kodro pedig klasszis módjára fejezte be az akciót. Kiváló futballista, egyben igazi csapatember, ha gólpasszt kap, mindig megköszöni. Jó vele játszani, ahogy a többiekkel is.

– Édesapja is a Mol Aréna Sóstó lelátóján ült. A meccs után megdicsérte?

– Meg, de hozzátette, akkor lett volna tökéletes az este, ha berúgom azt a helyzetet. Igaza volt.

– A 4-1-es győzelemmel el is dőlt a továbbjutás?

– Maradjunk annyiban, jó esélyünk van rá, hogy a következő körben is pályára lépjünk. Azzal, hogy három góllal legyőztük a Qabalát, elmondhatjuk magunkról, úgy kezdtük az idényt, ahogy akartuk, de a visszavágón szeretnénk ott folytatni, ahol múlt csütörtökön abbahagytuk.

Borítókép: Dárdai Pálnak volt gólszerzési lehetősége a Qabala ellen, de a nagy helyzet kimaradt, ugyanakkor adott két gólpasszt a 4-1-es fehérvári győzelemmel végződő meccsen (Fotó: Török Attila)