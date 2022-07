Három magyarral senki sem bírt Varsóban, hiába akarták legyűrni őket

A rangos viadalokon Magyarország női birkózásban és szabadfogásban öt-öt, kötöttfogásban pedig tizenkettő versenyzővel vett részt. Kiemelkedő teljesítményt utóbbi szakág nyújtotta, hiszen a Módos Péter, Takács Ferenc és Lőrincz Viktor irányította fiatalos csapat hat érmet, köztük három aranyat nyert Lengyelországban.

A budapesti Európa-bajnokság hőse, az itthon Eb-aranyat szerzett Fritsch Róbert Varsóban is a legjobbnak bizonyult a 72 kilogrammosok aranyérmét. A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) tájékoztatása szerint különösebb probléma nélkül jutott be az örmény Hacsatrjan elleni fináléba, ahol 6-0-ás hátrányból sikerült fordítania és végül 7-6-ra győzött!

Eggyel feljebb a szívizomgyulladás után visszatért ifjabb Lévai Zoltán bravúros teljesítményt nyújtott, hiszen három olyan versenyzőt is legyőzött, akik tavaly olimpiai bajnokun, Lőrincz Tamás ellen küzdöttek Tokióban. Lévai előbb az ötkarikás játékokon ezüstérmes kirgiz Mahmudovval bánt el 6-0-ra, majd a vb-bronzérmes iráni Geraejt győzte le technikai tussal (9-0). A döntőbe aztán Tokióban bronzérmes japán Jabiku sem okozott nehézséget a Honvéd klasszisának, aki így a dobogó tetején zárt.

A kötöttfogás alakulat harmadik aranyérmét a 87 kilogrammos Losonczi Dávid szerezte, aki úgy látszik, hogy a 97 kilogrammos kitérője óta megállíthatatlan, zsinórban negyedik nemzetközi versenyét nyerte meg idén. Ezúttal a vb-második svéd Kessidis mellett egy kínait, egy bolgárt és honfitársát, Lévai Tamást is technikai tussal győzte le a döntőbe vezető úton, ahol aztán az Eb-címvédő dán Bisultanov visszalépett ellene.

Nemcsak a finálékban, hanem bronzmeccseken is jeleskedtek versenyzőink, összesen hét bronzcsatán is érdekeltek voltunk, végül három esetben zárult magyar győzelemmel, így dobogóra állhatott a 87 kilóban Szilvássy Erik és Lévai Tamás, valamint a 97 kilóban Szőke Alex is.

A magyar kötöttfogású együttes pedig 24 nemzet között megnyerte a csapatpontversenyt Varsóban. Együttesünk 69 pontot szerzett, mögötte Japán (66) és Kirgizisztán (64) végzett.

Kötöttfogású eredményeink:

72 kg: 1. Fritsch Róbert (Budapesti Honvéd SE)

77 kg: 1. Lévai Zoltán (Budapesti Honvéd SE)

87 kg: 1. Losonczi Dávid (ESMTK-KIMBA)

87 kg: 3. Szilvássy Erik (Csepeli BC)

87 kg: 3. Lévai Tamás (Budapesti Honvéd SE)

97 kg: 3. Szőke Alex (ESMTK-KIMBA)

130 kg: 5. Vitek Dárius (Budapesti Honvéd SE)

Szabadfogású eredményeink:

79 kg: 5. Vida Csaba (Kecskeméti TE)

125 kg: 5. Ligeti Dániel (Haladás VSE)

Nők:

68 kg: 5. Szabados Noémi (FTC-KIMBA)

Borítókép: Válogatottunk eredményesen szerepelt Varsóban (Forrás: Magyar Birkózók Szövetsége)