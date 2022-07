Ünnepelt a második a célban, nem tudta, hogy már beértek előtte + videó

A nyitó három dániai szakaszt követő első pihenőnap után kedden már Franciaországban folytatódott a Tour de France, a terepviszonyok azonban nem változtak: a 4. etap, a Dunkerque és Calais között 171,5 kilométeres napi penzum hat kategorizált emelkedőt tartalmazott, de mind a hat a legalacsonyabb, negyedik kategóriás volt. A legmagasabb „tető” is csak 199 méterrel haladta meg a tengerszintet, a legmeredekebb emelkedő pedig 1,1 kilométeren 7,7 százalékos meredekségű volt. A hegyi pontversenyben vezető, vagyis pöttyös trikós dán Magnus Cort (EF Education–EasyPost) és a francia Anthony Perez (Cofidis) meglépett a mezőnytől, mert Cort az „apróért” is lehajolt: a kis emelkedőkön egy-egy pontot ért az elsőként áthaladás. S hat „hegyből” ötöt el is vitt öt pontért.

💪 @PerezAnthony1 attacks and goes solo as the gap is decreasing fast .



💪 Anthony Perez attaque et part en solo tandis que l'écart diminue vite.#TDF2022 pic.twitter.com/MD86oBErOk — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2022

Aztán Perez egyedül maradt az élen, de azt ő sem gondolhatta komolyan, hogy a mezőny engedi szakaszt nyerni. Az utolsó emelkedőn utolérték, itt pedig, bő tíz kilométerrel a vége előtt az összetettben vezető, sárga trikós Wout van Aert (Jumbo–Visma) mindenkit faképnél hagyott, és nem is tudták utolérni. A 27 éves belga azután nyerte meg a Tour negyedik szakaszát, hogy az első három mindegyikén második lett. Most viszont a mezőnyben mögötte a többiek sprintelhettek a második helyért. Ebben is belga volt a legjobb, Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck), aki először azt hitte, hogy ő nyerte meg a szakaszt, ám gyorsan szóltak neki, hogy Van Aert időközben már célba ért... Philipsen utóbb be is vallotta, hogy ezt bizony csúnyán benézte, hátulról indította meg a hajrát, és nem tudta, hogy mi történt legelöl. Nos, az történt, hogy Wout van Aert a pályafutása során hetedszer nyert szakaszt a Tour de France-on; ez Philipsennek még egyszer sem sikerült.

Így érkezett be a szakaszgyőztes Wout van Aert:

Majd jött a mezőnyhajrá, amit Jasper Philipsen nyert meg, és azt hitte, hogy ő lett az első:

Van Aert csak nyolc másodperc előnnyel győzött, az egyenes szakaszon látótávolságban volt, Philipsen mégsem vette észre. Egy videóban a két célba érkezés:

Tour de France, 4. szakasz, Dunkerque–Calais, 171,5 km:

1. Wout van Aert (belga, Jumbo–Visma) 4:01:36 óra

2. Jasper Philipsen (belga, Alpecin–Deceuninck) 8 másodperc hátrány

3. Christophe Laporte (francia, Jumbo–Visma) azonos idővel

4. Alexander Kristoff (norvég, Intermarché–Wanty) a. i.

5. Peter Sagan (szlovák, TotalEnergies) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Van Aert 13:02:43 óra

2. Yves Lampaert (belga, Quick-Step Alpha Vinyl) 25 másodperc hátrány

3. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 32 mp h.

Szerdán a Lille Métropole és Arenberg Porte du Hainaut közötti 154 kilométer – benne 11 kockaköves szektorral 19,4 kilométer hosszúságban – teljesítése vár a 109. Tour de France mezőnyére, amely 3328 kilométert tesz meg, amíg július 24-én célba ér Párizsban a Champs-Élysées-n.

Vas Kata Blanka bukott a női Girón

A női Giro d’Italia mai ötödik szakaszán, a Carpi és Reggio Emilia közötti 126,1 kilométeres etapon az olasz Elisa Balsamo (Trek–Segafredo) nyerte a sprintbefutót, amelynek hajrájában Vas Kata Blanka sajnos bukott. Az egykilométeres kapunál összeakadt a Movistar egyik versenyzőjével, a kordonra zuhant, s többen is buktak. Az SD Worx hegyikerékpárban olimpiai, országúti mezőnyversenyben világbajnoki negyedik, terepkerékpárban Európa-bajnoki ezüstérmes magyar bringása később egy mentőautó előtt, a bal vállát fogva gurult a célba. Mivel az utolsó három kilométeren belül történt az esés, Vas a győztessel azonos időt kapott. A Jumbo–Visma egyik orvosa megvizsgálta, és törést nem állapított meg nála. A válla mellett fájlalta a karját is, a bal könyökét ütötte be a kordonba, az fel is dagadt, emellett néhány helyen lehorzsolta a bőrét. „Fáj, de elviselhető” – írta az MTI megkeresésére Vas Kata Blanka, aki az összetettben a 27. helyen áll 11:41 perc hátránnyal. A versenyben a holland Annemiek van Vleuten (Movistar) vezet.

