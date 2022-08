Kerékpáros Székelyföld-reklám

Nicolas Dalla Valle bravúrja foglalta keretbe a 16. Székelyföldi kerékpáros-körverseny ötszakaszos küzdelemsorozatát: az olasz kerekes nyerte a debreceni nyitóetapot, majd ugyanő ért célba elsőként az öt nappal későbbi csíkszeredai finisben is. Összetettben ezzel együtt sem sikerült a 44. helynél előrébb végeznie, a versenyben a lengyel Szymon Rekita diadalmaskodott. Ezzel immár harmadik alkalommal végzett lengyel kerékpározó az élen, 2020-ban Jakub Kaczmarek, tavaly Alan Banaszek, most pedig a Voster ATS versenyzője, Rekita győzött. Az idei utolsó szakasz magyar dobogóst is hozott, Karl Ádám (Epronex Hungary) a győztessel azonos idővel harmadikként ért célba, összesítésben pedig a kilencedik helyen végzett.

A lengyelek biztosan elégedettek a Novák Károly Eduárd kerékpáros paralimpiai bajnok – ma Románia sportminisztere – és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda akkori polgármestere kezdeményezéseként 2006-ban regionális versenyként útjára indított székely körversennyel. A 18 csapat vezetője és versenyzői – 104-en kezdték, 96-an fejezték be a futamot – egyöntetűen elismeréssel adóztak a szervezők előtt, akik maximálisan kihasználva a székelyföldi domborzat szépségeit, varázslatos és faggatós útvonalakat állítottak össze, és még az időjárás-felelőssel is sikerült szinte teljes paktumot kötniük. Az eső csak a végső eredményhirdetést mosta el, egyébként zavartalan körülmények között tekerhettek a kerekezők.

Mint ismeretes, a mezőnyt kedden, augusztus 9-én Debrecenben a Nagyerdei-stadion mellől lőtték el, és ez önmagában hatalmas premiernek számít a verseny történetében: ez volt ugyanis az első külföldi rajtszínhely. A debreceni indulás eredeténél egy Szijjártó Péter magyar külügyi és külgazdasági miniszter és Novák Károly Eduárd, Románia sportminisztere közötti 2022. januári megbeszélés áll, ahol felmerült a két ország közötti sportegyüttműködés gyors és látványos fellendítésének kérdése. A székelyföldi körverseny magyarországi indításának ötletét akkor vetette fel Lukács László, Novák kabinetfőnöke – ma már „csak” a Tour of Seklerland versenyigazgatója –, az elképzelést mindenki azonnal elfogadta, így a részletek is rekordsebességgel kerültek tető alá. Az M4 Sport által is élőben közvetített hajdúsági körözést követően a mezőny indult is Erdélybe, másnap 13 órától ugyanis már Marosvásárhely főterén kellett rajthoz állnia.

Az összesen 684 kilométer hosszú útvonal a Marosvásárhely–Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy–Székelyudvarhely–Csíkszereda útvonalon kanyargott, útba ejtve Székelyföld több ikonikusnak számító látványosságát. A régió nagyobb városaiba való érkezés kisebb népünnepélyt jelentett. Azon meg inkább csak nevetett a romániai magyar közvélemény, hogy a marosvásárhelyi önkormányzat liberális párti képviselői nem szavazták meg a város által a versenyre szánt költségvetést, azzal érvelve, hogy nem létező régióról nem lehet versenyt elnevezni, ezért aztán arra pénzt sem lehet áldozni.